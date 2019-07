UPDATE: Judecătoria Slatina a decis ca Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Aramă, poate părăsi țara alături de familia Săcărin.

Decizia nu este definitivă. Astfel, procurorul general, Bogdan Licu, poate ataca această sentință în termen de cinci zile.

În acest timp, familia Săcărin poate pkleca în SUA cu micuța Sorina, dacă obțin toate documentele necesare, inclusiv viza de la Ambasada SUA.

Bogdan Licu ceruse emiterea unei ordonanţe preşedinţiale prin care să fie interzisă părăsirea teritoriului României de către Sorina

O decizie definitivă urmează să fie luată la Tribunalul Olt.

