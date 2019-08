Cazul Sorina: Procuroarea Maria Pițurcă, cercetată disciplinar. Este acuzată că a agresat-o fizic și psihic pe copilă (VIDEO)

Inspecția Judiciară a anunţat că a finalizat acțiunea disciplinară în cazul procuroroarei Maria Pițurcă, cea care a intervenit în cazul Sorinei, fetița de 8 ani din Baia de Aramă adoptată de un cuplu de români din Statele Unite. Procuroarea este trimisă în fața Secției disciplinare din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), fiind acuzată că a agresat-o fizic și psihic pe copilă, informează B1 TV.

Potrivit unui comunicat de presă al Inspecției Judiciare, procuroarea Maria Pițurcă de la Parchetul Curții de Apel Craiova este cercetată disciplinar pentru manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesional şi exercitarea funcţiei cu rea-credinţă. Pițurcă este acuzată de inspectorii judiciari că a agresat-o fizic şi psihic pe Sorina, "prin târârea efectivă a acesteia pe asfalt, de la domiciliul asistenţilor maternali şi până la maşina organelor judiciare, în condiţiile în care aceasta s-a opus luării sale cu forţa, plângând şi ţipând".

Reprezentanții Inspecției Judiciare mai spun despre procoroarea de la Craiova că în cazul percheziţiilor făcute la locuința asistentului maternal, Piţurcă a încălcat o serie de dispoziţii procedurale.

Acţiunea Inspecției Judiciare a fost înaintată Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la angajarea răspunderii procurorului în cauză.

Amintim că Inspecția Judiciară ceruse Secției pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii suspendarea din funcție a procuroarei Maria Pițurcă, însă procurorii din CSM au respins solicitarea, în 11 iulie. În paralel se desfăşoară şi o acţiune penală privind modul în care Maria Piţurcă a luat-o pe fată din casa asistenţilor maternali.

