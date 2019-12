Tradiţia românească spune că de pe masa de Crăciun nu trebuie să lipsească nimic. Asta nu înseamnă, însă, că trebuie să şi mâncăm tot, deodată. Ei bine, ca în fiecare an, au existat şi mulţi care au exagerat cu mâncatul, băutul sau distracția şi au ajuns la spital. Încă din seara de Ajun, telefoanele de la ambulanţă au sunat necontenit. În ultimele ore s-au inregistrat peste 1000 de apeluri de urgenţă.

Managerul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, Alis Grasu, a prezentat joi un bilanț negru al primelor 24 de ore de Crăciun. Astfel, peste 700 de persoane au avut nevoie urgentă de medic în ultimele 24 de ore - urgența fiind de tip ”cod roșu”.

”În ultimele 24 de ore, 1098 de persoane au avut nevoie de Ambulanța București-Ilfov. Dintre acestea, 726 de persoane au prezentat urgențe de cod roșu, respectiv cazuri foarte grave, și urgențe de cod galben. Dintre persoanele care au prezentat urgențe, 49 de persoane se aflau în loc public când au avut nevoie de ambulanțe”, a arătat Alis Grasu.

Pe lângă aceste cazuri de persoane cu nevoi urgente, am avut parte și de clasicele cazuri în care numeroase persoane cred că sărbătorilor sunt doar despre mâncat și băut.

”Sigur, s-a solicitat ambulanța pentru toate motivele de solicitare, ca în orice zi a anului. Ce ar fi de remarcat ar fi problemele digestive, care au fost în număr de 179 de persoane, care au prezentat probleme digestive în ultimele 24 de ore. Au fost și 20 de persoane care au consumat mai mult alcool și au avut nevoie de ambulanță”, a mai spus managerul Serviciului de Ambulanță Bucureti Ilfov, Alis Grasu.

