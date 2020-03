CORONAVIRUS | Raed Arafat: ”794 persoane, confirmate cu noul coronavirus”. 30 de noi cazuri, confirmate în ultimele 7 ore (VIDEO)

Raed Arafat a declarat, într-o conferință de presă susținută marți seară, că în România sunt 794 persoane confirmate cu noul coronavirus.

Dintre aceștia, 431 de oameni sunt internați, dintre care 18 sunt la ATI, 79 s-au vindecat, iar 11 s-au stins din viață.

30 de persoane au fost depistate pozitiv în ultimele 7 ore, când a fost anunțat ultimul bilanț, când erau 762 de cazuri confirmate.

Potrivit lui Arafat, până la ora 20, în carantină se aflau 5.556 de persoane, iar alte 87.506 sunt în carantină.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.