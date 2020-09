Cazuri de COVID-19 la o școală și o grădiniță din București. Secretar de stat în Ministerul Sănătății: „Nu vor fi ele singurele exemple. Acest lucru se va mai întâmpla” (VIDEO)

Două unități de învățământ din București, o grădiniță și o școală ar urma să înceapă cursurile în scenariul roșu, decizia urmând să fie luată în cursul zilei de astăzi.

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății a explicat faptul că aceste schimbări de scenarii vor mai exista în țară, în rândul șoclilor, iar măsurile sunt doar unele de siguranță, menite să-i protejeze pe elevii sănătoși, dar și cadrele didactice.

„Referitor la cele două școli, nu vor fi ele singurele exemple. Acest lucru se va mai întâmpla, pentru că regulile care ghidează gestionarea acestor situații sunt cele pe care le știm: dacă apare un caz, se va închide activitatea respectivei clase, iar dacă acestă chestiune se întâmplă în trei clase din aceeași școală, se va întâmpla pentru unitatea de învățământ, în vederea protecției elevilor și celorlalte cadre didactice care nu sunt infectate”, a explicat Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, pe B1 TV.

Două unități de învățămând din Capitală, o grădiniță și o școală au cerut să treacă în scenariul roșu, existând riscul ca personalul didactic să intre în izolare. Este vorba despre Școala Centrală și Grădinița „Zâna Florilor”, așa cum a precizat ministrul Educației, în cursul zilei de duminică.

În acest context, secretarul de stat din Ministerul Sănătății a explicat:

„Sunt niște mecanisme de protecție, au apărut la nivelul a două școli din București și așa cum este normal, pentru protecția celorlalți, s-au modificat scenariile. În egală măsură sunt și unități de învățământ care au reușit să își remedieze micile probleme la prima raportare și care au solicitat încadrarea într-un scenariu favorabil. Acest lucru se va mai întâmpla, nu trebuie să tratăm evenimentul într-o poziție negativistă. Important este să înțelegem că astfel de mecanisme sunt menite să protejeze”, a declarat Andrei Baciu, pe B1 TV.

Mai mult decât atât, el a reamintit că există o mulțime de factori care influențează scenariul în care o unitate de învățământ își reia activitatea.De acum e mai SIMPLU să CÂŞTIGI la LOTO 6 din 49! SCHIMBAREA aşteptată de TOȚI ROMÂNII tocmai a fost făcută

„Există o multitudine de factori care determină cel mai favorabil scenariu pentru sănătatea studenților, a elevilor și a profesorilor. Din acest punct de vedere, toate aceste chestiuni sunt cunoscute de conducerea școlilor respective. Este normal ca cei din consiliul de administrație al fiecăreui unități de învățământ să ia aceste decizii și să propună. Sunt multe elemente care determină scenariul pentru fiecare școală în parte”, a explicat el.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.