CCR a decis: Guvernul poate institui și prelungi starea de alertă fără încuviințarea Parlamentului / Impunerea carantinei, prin ordin al ministrului Sănătății, este neconstituțională (VIDEO)

Judecătorii de la Curtea Constituțională au stabilit, joi, că Guvernul poate institui și prelungi starea de alertă fără a avea nevoie de încuviințarea Parlamentului, informează B1 TV. Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi. În același timp, CCR a stabilit că instituirea, prin ordin al ministrului Sănătății, a carantinei pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate de pandemia de coronavirus, este neconstituțională.

CCR a admis astfel sesizarea depusă de Avocatul Poporului, cu privire la unele articole din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

În contestația depusă la Curtea Constituțională pe 3 iunie, Avocatul Poporului, Renate Weber, făcea referire la articolul de lege care prevede că atunci ”când starea de alertă se instituie pe cel puţin jumătate din unităţile administrativ-teritoriale de pe teritoriul ţării, măsura se supune încuviinţării Parlamentului. Parlamentul se pronunţă în şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, în termen de 5 zile de la data solicitării de încuviinţare. Dacă Parlamentul respinge solicitarea de încuviinţare, starea de alertă încetează de îndată. (4) Parlamentul poate încuviinţa măsura adoptată de Guvern integral sau cu modificări”.

Astfel, Avocatul Poporului semnala faptul că actul normativ nu respectă Constituția pentru că ”prin aprobarea de către Parlament a unei hotărâri a Guvernului de instituire a stării de alertă, se aduce atingere principiului separaţiei puterilor în stat”.

Inițial, judecătorii de la CCR a stabilit ca această sesizare să fie discutată pe 9 iulie, ulterior termenul fiind devansat pentru 25 iunie.

Tot în ședința de joi, judecătorii CCR au ajuns la concluzia că este neconstituțională instituirea carantinei printr-un ordin al ministrului Sănătății, în cazul persoanelor care vin în România din state puternic afectate de pandemia de coronavirus. Prevederea declarată neconstituțională este cuprinsă în ”Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei”, de asemenea contestată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului. Sesizarea a fost depusă la CCR pe 27 mai, iar data stabilită pentru dezbaterea acesteia a fost 14 iulie, ulterior fiind devansată.

”În cazul epidemiilor/pandemiilor sau situațiilor de urgență de sănătate publică internaționale declarate de Organizația Mondială a Sănătății, dacă exista un risc iminent pentru sănătatea publică, cu respectarea Regulamentului sanitar internațional (2005), la propunerea Grupului tehnic de experți ai Ministerului Sănătății, ministrul sănătății instituie carantina pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate, ca măsură de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor”, este prevederea declarată neconstituțională de CCR, tot cu unanimitate de voturi.

Potrivit Avocatului Poporului, opinie însușită și de judecătorii constituționali, starea de alertă ar reduce drepturi fundamentale ale persoanelor, în sensul că li se încalcă dreptul la liberă circulație, acestea fiind obligate să stea în anumite locuri, fără a fi precizate în mod concret condițiile de carantină.

În aceste condiții, după apariția motivării deciziei CCR și după publicarea acesteia în Monitorul Oficial, pe teritoriul României nu mai poate fi instituită carantina, decât în cazul în care legiuitorul pune în acord decizia Curții Constituționale cu legea în vigoare. Nici izolarea sub monitorizare medicală nu mai poate fi făcută decât prin schimbarea prevederilor legale.

CCR a stabilit că este neconstituțional și articolul care prevede că ”măsurile privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii, precum și bolile transmisibile pentru care declararea, tratamentul sau internarea sunt obligatorii se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății”.

În cazul acestui articol, decizia a fost luată cu majoritate de șapte voturi ”pentru” și două ”împotrivă”.

