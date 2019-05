Zi extrem de importantă la CCR: Magistrații, verdict pe Codurile penale după condamnarea lui Liviu Dragnea (VIDEO)

Curtea Constituţională a României (CCR) dezbate, marţi, sesizările opoziției privind modificările aduse de Parlament Codului penal şi Codului de procedură penală.

Sesizările USR şi PNL şi ale preşedintelui Klaus Iohannis se referă la Legea pentru modificarea şi completarea Legii 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii 78/2000 pentru prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, scrie stiripesurse.ro. Totodată, se mai discută Legea pentru modificarea şi completarea Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciară.

De asemenea, judecătorii mai discută și sesizarea asupra Legii pentru elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.