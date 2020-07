Dacă vă miraţi de ce tot pică modificarea pensiilor speciale la CCR, iată explicaţia: Potrivit jurnaliştilor de la Newsweek, dintre cei nouă judecători ai Curții Constituționale a României (CCR), șapte sunt pensionari speciali. Unii dintre aceștia primesc chiar mai multe pensii speciale, care nu sunt bazate pe contributivitate. În aceste condiţii, nu e greu de bănuit ce vor decide, la 30 septembrie, dacă aceste indemnizații pe viață pot fi supraimpozitate.

