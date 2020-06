Ce avere are Adrian Ionel, directorul Unifarm anchetat de DNA pentru corupție

Adrian Eugen Ionel, directorul general al Companiei Naționale Unifarm SA, pus marți sub acuzare de procurorii DNA pentru mai multe fapte de corupție, deține, de mai bine de 7 ani, funcții de conducere la Unifarm. Acuzat că a cerut mită 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract în plină pandemie de coronavirus, Adrian Ionel arată în declarația de avere că este remunerat, lunar, cu aproape 18.000 lei.

Ce avere are Adrian Ionel, director Unifarm, acuzat de DNA de corupție

Adrian Ionel, directorul general al Companiei Naționale Unifarm SA, este urmărit penal sub control judiciar pentru cinci fapte de corupție în legătură cu un contract de achiziție a echipamentelor de protecție necesare în lupta cu epidemia de coronavirus. Procurorii DNA susțin că Ionel ar fi cerut 760.000 de euro mită pentru atribuirea unui contract pentru care a bătut palma într-un restaurant bucureștean.

De-a lungul timpului, Adrian Ionel a ocupat mai multe poziții în mediul privat, a mai lucrat și în cadrul Societății Naționale de Radiocomunicații și chiar a fost director al Institutului Cantacuzino. El are o licență în Drept la Universitatea „Spiru Haret” din București și o diplomă de master obținută la Academia Națională de Informații din cadrul Serviciului Național de Informații (SRI).

Acesta deține, de mai bine de 7 ani, funcții de conducere la Unifarm. Adrian Ionel a fost director general al companiei, din noiembrie 2012 până în septembrie 2015.

În 2015, premierul de atunci, Victor Ponta, îl numește pe Adrian Ionel director al Institutului Cantacuzino, dar acesta rămâne și președintele Consiliului de Administrație la Unifarm. În același timp, Adrian Ionel era membru în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației de la Magurele și în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București.

În anul 2016, Adrian Ionel a încasat venituri din șase salarii de la stat, trei de la Unifarm, unul de la Institutul Cantacuzino și doua din Consiliile din Administrație. În total, a primit 213.076 lei/anual, adică 17.800/lunar.

În rest, șeful Unifarm nu a trecut în declarația de avere că ar deține locuinte, case, terenuri sau conturi bancare.

Directorul Unifarm, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile

Directorul general al Companiei Naționale Unifarm SA a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, de procurorii DNA, fiind acuzat de mai multe fapte de corupție în legătură cu un contract de achiziție a echipamentelor de protecție împotriva infectării cu coul coronavirus, se arată într-un comunicat de presă al DNA. De altfel, compania Unifarm a fost cea care, de la începutul epidemiei de coronavirus în România, s-a ocupat de achiziția de materiale, măști de protecție și combinezoane.

Anchetatorii susțin că în calitate de director general al CN Unifarm SA, Adrian Ionel ar fi pretins 760.000 de euro unui intermediar ce reprezentă o societate comercială pentru ca CN Unifarm SA, companie de stat, să atribuie un contract de achiziție a echipamentelor de protecție împotriva infectării cu virusul COVID 19 (250.000 de combinezoane și 3 milioane de măști chirurgicale).



"Contractul ar fi fost încheiat cu o firmă privată, în prima jumatate a lunii martie 2020, cu incalcarea dispozitiilor prevazute in Legea 98/2016 privind achizitiile publice, atat sub aspectul modului in care a fost negociat, cat si a modului in care a fost atribuit, practic fara nicio procedura.



In plus, cele 1 milion de masti livrate si recetionate in prima transa Companiei Nationale Unifarm SA nu erau masti chirurgicale (produse incadrate in categoria dispozitivelor medicale), ci masti de protectie neconforme cu standardele stipulate in contract, practic erau alte tipuri de echipamente de protectie decat cele convenite in contract," precizeaza DNA.