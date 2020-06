Ce avere are Dan Puric. Câștigă anual o sumă impresionantă

Dan Puric este unul dintre cei mai controversați actori din România, în condițiile în care, pe lângă spectacolele sale de pantomimă, susține conferințe și are numeroase intervenții televizate în care promovează valori conservatoare. Puține informații despre averea artistului au ieșit până acum la iveală, în condițiile în care acesta are mai multe surse de venit.

Detalii despre averea impresionantă a lui Dan Puric

Actorul și-a înființat o firmă care are în portofoliu și „Compania Passe-Partout”, cea cu care susține spectacolele de pantomimă. Această companie a fost în fiecare an pe plus, potrivit datelor financiare.

Dan Puric a raportat de multe ori la Finanţe un profit net de peste 400.000 de lei, echivalentul a peste 90.000 de euro.

Dacă acest profit net ar fi asimilat unui salariu primit de regizorul de succes Dan Puric, atunci am putea vorbi de un salariu lunar de aproximativ 7.500 de euro pe lună. Mai mult decât, de exemplu, şeful Loteriei Române (4.523 de euro), Transelectrica (4.333 de euro), Transgaz (6.111 de euro) sau Romgaz (4.332 de euro).

În 2008, compania a avut un profit de 405.370 de lei, în 2009, un profit de 748.420 de lei, in 2010, 342.701 lei, în 2011, 440.862 lei, în 2012, 484.679 de lei, 450.862 în 2013, 500.783 de lei în 2014 și 221.881 de lei în 2015, potrivit stirilekanald.ro.

Astfel, firma lui Dan Puric ar fi avut în acest interval un profit de 3,6 milioane de lei, adica 800.000 de euro,

Asta în ciuda faptului că în trecut, Dan Puric s-a plâns la Antena că, în calitate de actor are un salariu foarte mic: "Salariul meu la Teatrul Naţional e o mizerie. În bani vechi, e 24 de milioane, deci 2.400 de lei. E o mizerie. Cum poţi sa traiesti din asa ceva?", se intreba ironic Dan Puric.

Dan Puric, declarații controversate despre COVID-19

Actorul și regizorul Dan Puric a făcut o serie de declarații controversate despre COVID-19 și despre reacția bisericii. Potrivit lui Dan Puric, pandemia de COVID-19 nu reprezintă altceva decât o conspirație menită să conducă la închiderea treptată a bisericilor din România.

“E clar că ordinul internaționalist de la tovarășii ăia albaștri globaliști… au zis: Taie-le, bă, și credința! Ascunde-i! E clar că oculta a dat un ordin. Domnule, li se va întoarce împotrivă. Noi acuma suntem toți arestați și deportați în propria noastră țară. Că așa vrea Bruxelles-ul și vor tovarășii de dincolo. Ne-au băgat o botniță. Este pentru prima dată când sfinții emană microbi. Eu știam că parlamentarii sunt vectori de infecție”, a declarat Dan Puric, la Realitatea Plus.

De asemenea, trebuie precizat faptul că Sputnik, organul de propagandă rusească finanţat direct de la Kremlin, l-a propus pe Dan Puric candidat la prezidenţialele din România care ar fi putut să îl învingă pe preşedintele Klaus Iohannis.