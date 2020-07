Ce avere are Emil Constantinescu, fostul președinte al României

Fostul președinte Emil Constantinescu a devenit o prezență foarte discretă în spațiul public după terminarea mandatului prezidențial în anul 2000. Astfel că puține detalii despre averea și venitului fostului președinte au ieșit până acum la iveală. După ce a decis să nu mai candideze la alegerile prezidențiale, în decembrie 2000, Emil Constantinescu și-a reluat îndatoririle universitare și demersurile pentru consolidarea rolului organizațiilor neguvernamentale ca președinte al Asociației pentru Educație Cetățenească, al Fundației Române pentru Democrație și președinte – fondator al Institutului pentru Cooperare Regională și Prevenirea Conflictelor.

În prezent fostul șef de stat Emil Constantinescu este președintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului. Acest institut a fost înființat în 2017 de Călin Popescu-Tăriceanu la propunerea lui Emil Constantinescu.

Acesta are salariul de secretar de stat, în această calitate. De asemenea, fostul președinte va avea finanțare și pentru decontarea cazării și a transportului pentru deplasările la acțiuni organizate de Institutul Levantului în țară și în străinătate. Institutul devine ordonator terțiar de credite.Cum arăta Angela Similea în tinerețe. Cele mai frumoase poze cu îndrăgita cântăreață româncă (GALERIE FOTO)

În acest context, președintele Klaus Iohannis reclama la Curtea Constituțională a României legea de aprobare a ordonanței prin care guvernul Dăncilă a modificat statutul pe care îl are Institutul Levantului, instituție condusă de al doilea șef de stat român din postdecembrism.

Beneficiile primite de Emil Constntinescu, în calitate de fost șef de stat

La acest venit se adaugă privilegiile pe care Emil Constantinescu le primește în calitate de fost șef de stat. Acesta primește o pensie netă de circa 6.000 de lei. În plus, Administraţia Prezidenţială plăteşte un consilier si un secretar de cabinet. Consilierul are gradul 4, iar secretarul de cabinet are aceeaşi gradaţie, primul primeşte un salariu de circa 2.800 de lei, al doilea primeşte o retribuţie lunară de aproximativ 1.200 lei.

Fostul preşedinte Emil Constantinescu nu se mulţumeşte doar cu privilegiile oferite de stat pentru cei patru ani la Palatul Cotroceni – pensie specială, locuinţă de protocol, maşină, SPP – ci mai cere câteva recompense financiare.

Guvernul condus de Sorin Grindeanu a aprobat, în şedinţa de săptămâna aceasta, un „sprijin financiar acordat domnului prof.dr. Emil Constantinescu, Preşedintele României în perioada 1996-2000, din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru activitatea internaţională pe care o desfăşoară în beneficiul învăţământului superior românesc“.

Concret, Emil Constantinescu a participat la 9-10 conferinţe şi simpozioane pe an „cu scopul de a promova învăţământul superior românesc”. Ministerul Educaţiei îi deconta lui Emil Constntinescu aceste deplasări, a căror valoare însumează între 13.000 şi 15.000 de lei anual.

Emil Constantinescu, operat de urgență

Fostul președinte Emil Constantinescu a fost operat de curând la Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila” din Capitală, în condițiile în care săptămâna trecută aluneca pe o suprafață spălată cu detergent și suferea un accident casnic, fracturându-și clavicula și glezna.

Acesta își continuă recuperarea medicală la reședință, pentru o perioadă de o lună și jumătate, și transmite toată aprecierea sa şi cele mai călduroase mulţumiri echipei de medici, asistente şi infirmiere din Secţia Ortopedie, condusă de doctorul Marius Stănescu.