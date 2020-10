Ce este sindromul inflamator multisistem, o complicație serioasă a infecției cu noul coronavirus

MIS-C prezintă anticorpi împotriva SARS-CoV-2 ( virus responsabil pentru pandemia Covid-19 ) sau o serologie pozitivă față de noul coronavirus. De obicei, acestea dezvoltă simptome sugestive pentru MIS-C 4 până la 5 săptămâni după infectarea cu virusul .

Această boală este foarte rară : două studii americane * publicate pe 29 iunie 2020 în New England of Medicine (NEJM) indică faptul că ar afecta 2 persoane sub 21 de ani din 100.000 în lume, scrie sante.journaldesfemmes.fr.

Începând cu 15 mai și până în iulie, 230 de cazuri au fost înregistrate în Europa de către Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, inclusiv două decese: unul în Franța și unul în Marea Britanie.În Franța, de la 1 martie, 194 de cazuri de MIS-C au fost raportate către Public Health France pe 16 iunie . La nivel global, aproape o mie de persoane ar fi afectate de MIS-C, dacă sunt incluse aceste două noi studii, precizează Michael Levin, profesor de biologie și filosofie la Imperial College London într- un editorial. Acest sindrom inflamator multisistem ”se manifestă de cele mai multe ori în contextul copiilor care au fost infectați cu Covid-19 aproximativ o lună mai târziu”, a declarat profesorul Arnaud Fontanet pe 30 aprilie în timpul unei audieri în Senat .

Pentru a afla mai multe despre MIS-C, cercetătorii acestor două studii au urmărit 300 de copii și adulți tineri cu vârsta sub 21 de ani pozitivi pentru Covid-19 sau puternic suspectați de a fi infectați, identificați în Statele Unite între martie și mai 2020.

„Apariția sindromului inflamator multisistem la copii în statul New York a coincis cu transmiterea generalizată a SARS-CoV-2 ”, subliniază cercetătorii americani care au observat că sindromul inflamator multisistem a apărut de la 4 la 5 săptămâni după infecția cu Covid-19, mai exact 25 de zile după, în medie.

Care sunt cauzele MIS-C?

Marea majoritate a copiilor, adolescenților și adulților tineri cu sindrom inflamator multisistem se aflau în stare bună de sănătate și nu aveau antecedente medicale sau factori de risc specifici. Cercetătorii încă nu știu care este cauza exactă a MIS-C. În prezent, MIS-C este suspectat de a fi cauzat de un răspuns anormal al sistemului imunitar la un agent infecțios , încă necunoscut.

”Din moment ce MIS-C apare de obicei după infectare cu SARS-CoV-2, odată ce anticorpul a crescut, răspunsurile aberante celulare sau umorale imune adaptive pot fi implicate. Există dovezi disponibile. Anticorpii pot crește severitatea infecției cu SARS-CoV-1 prin declanșarea inflamației sau provocând leziuni ale organelor ", spune Michael Levin, conform sursei.

Care sunt simptomele la copii?

Boala inflamatorie multisistemică determină aproape tot timpul de febra (mai mare la 4 zile durată) și în 80% din cazurile raportate de tulburări gastro - intestinale (dureri abdominale, greață și vărsături, diaree) și tulburări ale sistemului cardiovascular (97% au tahicardie , 8-9% au dezvoltat un anevrism al arterelor coronare, 53% din cazuri au miocardită , inflamație a țesutului muscular al inimii). 60% din cazuri, în special copiii sub 5 ani, au în principal erupții cutanate.

Dintre cei cu MIS-C, 80% au fost admiși la terapie intensivă, 20% au primit asistență respiratorie, iar 2% au murit.

MIS-C și boala Kawasaki: asemănări și diferențe?

Medicii care au lansat alerta în aprilie au observat foarte repede asemănări mari între boala Kawasaki și MIS-C . Simptomele bolii Kawasaki și ale MIS-C sunt aproape identice (febră, oboseală severă, diaree, erupții cutanate, inflamație a arterelor etc.). Prin urmare, cele două boli au puncte comune. Pe de altă parte, MIS-C ar afecta copiii care sunt puțin mai în vârstă (42% au între 6 și 12 ani) decât boala Kawasaki, care privește mai mulți sugari și copii foarte mici.

În plus, se crede că MIS-C provoacă inflamații și leziuni ale miocardului, care este mai intensă decât boala Kawasaki. În cele din urmă, boala Kawasaki, în forma sa clasică, "afectează în mod disproporționat copiii asiatici. In timp ce MIS-C asociat cu Covid-19 pare să aibă loc la copii din toate mediile etnice rasiale „spun cercetatorii.

Ce este tratamentul pentru sindromul inflamator multisistem?

Deoarece cauza MIS-C este încă necunoscută, este dificil de găsit un tratament eficient. Majoritatea pacienților au fost tratați cu agenți care s-au dovedit a fi benefici în boala Kawasaki sau în alte tulburări inflamatorii.