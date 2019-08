Ce este un cuvant cheie? E-Advertising ofera explicatii!

Atunci cand cauti informatii despre cuvinte cheie in legatura cu SEO, vei gasi numeroase informatii despre cercetarea cuvintelor. Bineinteles, cercetarea cuvintelor cheie este cruciala daca doresti ca pagina ta sa aiba un rank cat mai bun. De asemenea, este la fel de important sa intelegi principiul de baza al unui cuvant cheie. Iar acesta este lucrul pe care specialistii E-Advertising il vor explica in continuare.

Ce este un cuvant cheie?

Un cuvant cheie, in contextul optimizarii pentru motoarele de cautare, este un anumit termen sau o expresie care descrie continutul unei pagini web. Cuvintele cheie sunt menite sa actioneze ca niste comenzi rapide care sumarizeaza o pagina intreaga. Acestea fac parte din metadatele unei pagini Web si ajuta motoarele de cautare sa asocieze o anumita pagina web cu o cautare corespunzatoare.

Cuvantul cheie este termenul pe care doresti sa il asociezi cu o anumita pagina. Atunci cand oamenii cauta acel cuvant cheie pe Google sau in alte motoare de cautare, acestia ar trebui sa gaseasca site-ul tau Web.

Sa prespunem ca ai un site care vinde piane. Ai un blog unde scrii la ce ar trebui sa se uite lumea atunci cand cumpara un pian si impartasesti din review-urile tale despre pianele pe care le oferi in shop-ul tau. De fapt, tu vinzi piane digitale, astfel ca ai creat o pagina de categorii de produse despre piane digitale. Acum, intreaba-te acest lucru: dupa ce termen sau cuvant cheie ai dori sa fii gasit? Care cuvinte crezi ca vor fi folosite de oameni pe motoarele de cautare pentru a te gasi? Cum ar arata interogarea de cautare? Probabil ca 'pian digital,' nu? - deoarece cuvantul cheie reflecta ceea ce este pe pagina.

Folosim termenul 'cuvant cheie' tot timpul; acest lucru nu inseamna ca este alcatuit dintr-un singur cuvant. De multe ori, cuvintele cheie sunt compuse din mai multe cuvinte. Deci, atunci cand vorbim despre cuvinte cheie, de multe ori ne referim la o expresie in loc de un singur cuvant. Dar pentru mai multe, echipa agentiei de digital marketing E-advertising iti este alaturi, explicandu-ti pas cu pas ce trebuie sa faci!

Ce este cercetarea cuvintelor cheie?

Cercetarea cuvintelor cheie se realizeaza pentru a identifica si cerceta termeni de cautare efectivi pe care oamenii le introduc in motoarele de cautare. Cunostintele despre acesti termeni de cautare actuali te pot ajuta sa informezi publicul despre continutul tau de ansamblu. Insa cum sa faci cercetarea pentru strategia ta SEO?

1. Fa o lista importanta, cu informatii relevante bazate pe ceea ce stii despre business-ul tau

2. Identifica care ar putea fi cuvintele cheie si adauga-le cat mai mult in continut

3. Fa o cercetare asupra cuvintelor ce pot fi sinonime cu cuvantul tau cheie

4. Cauta un mix de cuinte cheie si termeni care sa semene cu cel ales de tine

5. Cauta sa vezi pe ce pozitii se claseasa concurenta ta in functie de cuvantul cheie pe care l-ai ales

6. Foloseste Google AdWords Keyword Planner pentru a mai reduce din lista de cuvinte cheie

De ce sunt cuvintele cheie atat de importante?

Unul dintre lucrurile pe care Google le analizeaza atunci cand face ranking-ul este continutul unei pagini. De fapt, se uita la cuvintele de pe pagina respectiva. Acum, imagineaza-ti acest lucru: daca fiecare cuvant de pe un post de blog despre un pian digital este folosit de 2 ori, atunci toate cuvintele sunt de o importanta egala. Google nu va avea niciun indiciu despre care dintre aceste cuvinte sunt importante si care nu sunt. Cuvintele pe care le folosesti sunt indicii pentru Google; ii spun acestuia, dar si altor motoare de cautare, despre ce este pagina si postul tau. Deci, daca doresti sa faci ca Google sa inteleaga despre ce e vorba in postarea ta, trebuie sa utilizezi cuvantul cheie cat mai des, insa niciodata excesiv.

Google nu este singurul motiv pentru care cuvintele cheie sunt importante. De fapt, este mai putin important, pentru ca trebuie sa te concentrezi permanent asupra utilizatorului, vizitatorului si potentialului client. Cu SEO, iti propui ca oamenii sa ajunga pe website-ul tau folosind un anumit termen sau cuvant cheie. Trebuie sa faci cumva sa intri in mintea audientei tale si sa folosesti cuvintele pe care ei le folosesc atunci cand fac un search pe motoarele de cautare.

Daca folosesti cuvintele gresite, nu vei avea niciodata vizitatorii pe care ti-i doresti, deoarece textul tau nu se potriveste cu ceea ce cauta publicul tau potential. Daca vei folosi insa cuvintele pe care le foloseste audienta, business-ul tau poate inflori. Cuvintele cheie ar trebui sa reflecte ceea ce cauta audienta. Cu cuvinte gresite, vei sfarsi cu publicul gresit sau chiar deloc. De aceea, identificarea cuvintelor cheie corecte este un proces foarte important in SEO.

Identificarea cuvantului cheie potrivit nu e suficienta. Ai nevoie de un plan strategic de SEO atunci cand doresti sa te promovezi online. De exemplu, pe langa cuvintele cheie, ai nevoie de Google Ads, promovare pe Facebook sau de optimizare site. Insa, pentru a afla tot ceea ce iti trebuie atunci cand doresti sa ajungi pe primele pagini in motoarele de cautare, compania E-Advertising iti poate oferi cateva repere in legatura cu ceea ce trebuie sa faci in continuare. Intra pe blogul companiei si vei afla mai multe atat despre cuvinte cheie, cat si alte strategii ce se folosesc in planul de SEO.