Ce fel de test Covid-19 îți trebuie la vamă dacă vrei să călătorești

Pandemia de coronavirus continuă să se extindă în majoritatea statelor, unele guverne optând pentru noi restricții dure în contextul apariției unui al treilea val cauzat de noile tulpini mai agresive și mai contagioase. Cum era de așteptat, această evoluție a dat peste cap și călătoriile în străinătate,

Între timp, mai multe state au în vedere planuri de a lansa un pașaport digital pentru coronavirus, eliberat pentru persoanele vaccinate împotriva Covid-19. Până atunci însă rămân în vigare regulile care impun teste pentru depistarea noului coronavirus.

Ce fel de test Covid iti trebuie la vama daca vrei sa intri in Romania

La intrarea în România, pentru persoanele care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat și prezintă un document ce atestă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), se instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locația declarată pentru o perioadă de 10 zile.

Copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, care sosesc în țară din zonele de risc epidemiologic intră în carantină pentru o perioadă similară cu cea a persoanelor adulte care îi însoțesc (10 zile) dar sunt exceptați de la obligația prezentării unui document care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Pentru persoanele sosite din țările/zonele/teritoriile și care nu prezintă la intrarea în tară un document care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, se instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locația declarată pentru o perioadă de 14 zile.

Ce fel de test Covid iti trebuie la intrarea in UK

Sunt pozitiv COVID. Ce trebuie să fac? Care este procedura în martie 2021

Toate persoanele care sosesc în Anglia, Țara Galilor, Scoția sau Irlanda de Nord din străinătate trebuie să prezinte, inclusiv la îmbarcarea în trenuri, feriboturi sau aeronave, un test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii.

Persoanele care sosesc în Anglia, Țara Galilor, Scoția, Irlanda de Nord sau Insula Jersey venind din România sau din oricare alt stat (cu excepția Irlandei și Insulelor Man, Jersey și Guernsey) sunt obligate să se autoizoleze timp de 10 zile, la o locație declarată în formularul de localizare a pasagerului (Passenger Locator Form).

Începând cu data de 15 februarie 2021 toate persoanele sosite în Anglia și Țara Galilor, indiferent de statul de domiciliu (inclusiv România), sunt obligate să efectueze două teste moleculare tip PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, pe parcursul perioadei de autoizolare, respectiv carantină instituționalizată. Primul test trebuie efectuat în cea de a doua zi de la sosire, iar cel de-al doilea va fi efectuat în a 8-a zi de la sosire. Costurile aferente testării sunt suportate de persoana în cauză, iar programarea și plata pentru testare trebuie efectuate înaintea călătoriei. Detalii cu privire la procedura testării suplimentare se regăsesc la: https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england. În situația în care unul dintre cele două teste este pozitiv, perioada de carantină se prelungește cu o perioadă de 10 zile de la momentul în care a fost efectuat testul.

Ce fel de test Covid iti trebuie la intrarea in Germania

Ca regulă generală, nu este permisă intrarea în Germania din zonele speciale de risc (categoriile 1 și 2). Sunt admise următoarele excepții de la măsura interzicerii accesului: cetățenii germani și membrii de familie ai acestora, persoanele cu reședință sau drept de ședere în Germania, transportatorii de mărfuri, personalul medical, persoane care au un motiv umanitar sau medical urgent, persoane care călătoresc din însărcinarea AIEA sau ONU și lucrători considerați necesari pentru menținerea funcționalității unor companii din branșe relevante din punct de vedere sistemic.

Categoriile de persoane menționate anterior, care sunt exceptate de la măsura interzicerii intrării în Germania, au următoarele obligații:

- să prezinte un test negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat în ultimele 48 de ore anterior sosirii. Sunt acceptate atât testele biologic-moleculare, cât și cele antigen efectuate în conformitate cu criteriile stabilite de Institutul Robert Koch și pot fi prezentate în limba germană, engleză sau franceză, tipărite (pe suport hârtie) sau în format electronic. (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html)

Ce fel de test Covid iti trebuie la vama daca vrei sa intri in Franta

Începând cu data de 31 ianuarie 2021, ora 00:00, toate persoanele cu vârsta de peste 11 ani care sosesc în Franța din țările spațiului european au obligația de a prezenta companiei de transport și autorităților care efectuează controlul de frontieră un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, prelevat cu maximum 72 de ore înaintea deplasării.

Măsura se aplică pentru toate tipurile de deplasare: aeriană, maritimă, rutieră și feroviară.

Sunt exceptați de la această măsură transportatorii rutieri în timpul activității, lucrătorii transfrontalieri și rezidenții din zonele frontaliere, pe o rază de 30 de kilometri în jurul domiciliului lor (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pr...).

Totodată, toți pasagerii trebuie să prezinte companiei de transport și autorităților de la controlul la frontieră o declarație pe propria răspundere, diferențiată pe categorii de vârstă. Astfel, persoanele cu vârsta de peste 11 ani trebuie să prezinte o declarație care atestă faptul că nu prezintă simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2, că nu au cunoștință să fi intrat în contact cu o persoană confirmată cu COVID-19 într-un interval de 14 zile anterior deplasării și acceptă ca un eventual test pentru detectarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 să fie efectuat la sosirea pe teritoriul francez. Persoanele cu vârsta de sub 11 ani trebuie să prezinte o declarație care atestă faptul că nu prezintă simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2 și nu au cunoștință să fi intrat în contact cu o persoană confirmată cu COVID-19 într-un interval de 14 zile anterior deplasării. Formularele sunt disponibile pe pagina de internet a Ministerului de Interne francez: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage.

Măsurile menționate se aplică și pentru persoanele aflate în tranzit, cu excepția pasagerilor aflați în tranzit aeroportuar, a căror destinație finală nu necesită un test PCR negativ.

Ce tipuri de test Covid exista in prezent si care e diferenta

Teste RT-PCR - standardul de diagnostic al COVID-19: Din secretiile nazale si/sau faringiene recoltate de un cadru medical cu ajutorul unui betisor cu tampon de vata din nas si/sau faringe se poate pune in evidenta, prin prelucrarea in laborator, ARN-ul viral (acid ribonucleic), materialul genetic unic al noului coronavirus. Secretile recoltate de la pacient trec prin mai multe etape prin care secventele de ARN se separa, se amplifica, se transcriu in secvente de ADN, care se multiplica pentru a putea fi detectate ulterior. Toate etapele trebuie realizate de personal specializat, pregatit, intr-un laborator de biologie moleculara care indeplineste conditii inalte de siguranta.

Un test RT-PCR cu rezultat pozitiv arata ca persoana are o infectie activa, pe care ar putea sa o raspandeasca. Odata ce o persoana se recupereaza dupa infectie, rezultatele RT-PCR devin negative.

Teste rapide bazate pe detectia de antigen – rapide, dar inca neperformante: Testele rapide bazate pe detectia de antigen identifica prezenta proteinelor coronavirusului (antigene virale) in probe de secretie nasofaringiana recoltate de la pacienti. Antigenele virale sunt proteine din structura virusului care determina raspunsul imun specific al organismului la acest virus. Secretiile naso-faringiene de la pacient se pun pe o banda de hartie pe care sunt fixati anticorpi specifici coronavirusului SARS- CoV-2. Daca secretiile contin antigen viral se va produce o reactie vizibila intre anticorpii fixati pe banda de hartie si antigenele virale din secretii.

Organizatia Mondiala a Sanatatii nu recomanda utilizarea acestor teste pentru diagnosticul si triajul pacientilor datorita lipsei dovezilor privind performanta lor.

Teste rapide bazate pe detectia de anticorpi – rapide, dar inca de calitate slaba: Testele rapide bazate pe detectia de anticorpi identifica prezenta anticorpilor (imunoglobuline M si G) in sangele persoanelor care au avut infectia COVID-19. Anticorpii sunt produsi la distanta de zile sau saptamani de la momentul infectarii si fiecare organism are modul propriu de a raspunde la o infectie, de aceea testele calitative nu sunt sigure in a detecta in mod corect trecerea prin infectie.

Organizatia Mondiala a Sanatatii nu recomanda utilizarea testelor rapide bazate pe anticorpi pentru pacienti.