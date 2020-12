Ce înălțime are Liviu Dragnea, fostul lider PSD aflat acum în închisoare

Liviu Dragnea, fostul lider al Partidului Social Democrat (PSD), s-a născut pe 28 octombrie 1962, Gratia, Teleorman. Majoritatea persoanelor îi cunosc trecutul politic, însă puțini știu ce înălțime are acesta.

Cât de înalt este Liviu Dragnea, aflat acum în închisoare

Potrivit wikifame.org, fostul lider PSD are o înălțime de 1.90 cm.

Amintim că Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare din 27 mai 2019, acesta mai având de executat 1 an si 11 luni.

El a fost condamnat pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Teleorman. Liviu Dragnea își ispășește pedeapsa la Penitenciarul Rahova.

Conform procurorilor anticorupție, în calitatea sa de președinte al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea controla și coordona activitatea DGASPC din județ, instituție unde erau încadrate Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica. Cele două erau plătite de DGASPC Teleorman, dar, în realitate, lucrau la organizația județeană a PSD. Anchetatorii susțin că Botorogeanu și Stoica nu s-au prezentat la serviciu și nu au desfășurat niciuna dintre activitățile prevăzute în contractul cu Direcția de Asistență Socială.

Acesta a încercat de mai multe ori să obțină o scurtare a pedepsei sale. Toate încercările s-au dovedit a fi fără succes până acum.

Liviu Dragnea ar putea cere eliberarea condiționată după ce va fi executat două treimi din pedeapsă. În cazul său, este vorba despre doi ani și patru luni din condamnarea de trei ani și jumătate.

Înainte de condamnarea din dosarul angajărilor fictive, Dragnea a primit și o condamnare de doi ani cu suspendare în dosarul Referendumului. Totodată, el este urmărit penal în dosarul Tel Drum.

În vara acestui an, el a fost sancționat de conducerea închisorii după un interviu oferit din spatele gratiilor fostei sale consiliere. Acesta a primit atunci interdicția de a mai lucra la atelierul Penitenciarului Rahova. Între timp, în urmă cu câteva zile, fostul șef al social-democraților și-a recăpătat dreptul la muncă în închisoare, potrivit unei decizii a Curții de Apel București.

Liviu Dragnea a fost confirmat pozitiv pentru noul coronavirus

Amintim că fostul lider al Partidului Social Democrat a fost testat pozitiv pentru Covid-19, miercuri, starea acestuia fiind necunoscută.

El a fost transportat de la Penitenciarul Rahova la Spitalul Penitenciar Jilava, într-o secție destinată deținuților infectați cu coronavirus.

Codrin Ștefănescu, fostul secretar general al Partidului Social Democrat, a declarat, pe pagina sa de Facebook, că a fost sunat de Liviu Dragnea, care a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, și l-a rugat să transmită tuturor că starea sa de sănătate nu s-a agravat.

„In sfârșit! Am vorbit cu Liviu Dragnea! M-a sunat din spitalul penitenciarului Jilava, secția celor infectați de virus, unde a fost transferat cu câteva zile in urmā! M-a rugat sā transmit tuturor cā starea sa nu s-a agravat. Cel puțin pânā azi! M-a asigurat cā va trece și prin aceastā nouā încercare, și cā va lupta pentru viața sa! Vā voi ține la curent in mod constant!”, a afirmat Codrin Ștefănescu.

Totodată, apropiații lui Liviu Dragnea susțin că starea sa de sănătate s-ar fi agravat în ultimele luni, acesta suferind de hernie.