Ce înseamnă trafic de influență, infracțiunea care i-a adus lui Bogdan Olteanu 5 ani de închisoare cu executare

Fostul viceguvernator al Băncii Naţionale a României şi fost preşedinte al Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă. El s-a predat, joi, la sediul IPJ Dâmboviţa.

Bogdan Olteanu, condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență

Politcianul și fostul viceguvernator al BNR, Bogdan Olteanu, a fost condamnat în dosarul in care este acuzat ca a primit un milion de euro spagă de la Sorin Ovidiu Vîntu pentru numirea guvernatorului Deltei Dunarii – Liviu Mihaiu.

Decizia a fost luată de Curtea de Apel București și este definitivă.

În primă instanță, Bogdan Olteanu fusese condamnat la șapte ani de închisoare de judecătorii de la Tribunalul București.

Tribunalul a mai decis confiscarea sumei de un milion de euro de la fostul viceguvernator al Băncii Naționale a României, reprezentând suma traficată. Instanța a menținut și sechestrul asigurator asupra a 50.000 de euro și respectiv 100.000 de euro.

Potrivit DNA, în perioada iulie - noiembrie 2008, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu a solicitat și primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu suma de un milion de euro pentru a-l influența pe Călin Popescu Tăriceanu pentru numirea lui Liviu Mihaiu în funcția de guvernator al Deltei Dunării, dar și sprijin electoral constând în servicii de marketing și consultanță.

În septembrie 2008, Liviu Mihaiu a fopst numit în funcția de guvernator al Deltei Dunării.

Ce înseamnă trafic de influență, infracțiunea care l-a trimis pe Bogdan Olteanu după gratii

Traficul de influență reprezintă, aşa cum rezultă din denumirea marginală, o vânzare, o speculare a influenţei pe care făptuitorul o are sau lasă să se creadă că o are asupra unui funcţionar. În cazul acestuia, făptuitorul, prevalându-se de influenţa pe care o are sau lasă să se creadă că o are asupra unui funcţionar, se angajează, în schimbul unei sume de bani sau al altui folos, să intervină la acel funcţionar, în interesul persoanei cu care încheie ,,tranzacţia”.

Fapta traficantului de influenţă este periculoasă pentru că discreditează activitatea din unitatea în care lucrează funcţionarul şi îi poate aduce grave prejudicii, potrivit juridice.ro.

Din cuprinsul definiţiei date de legiuitor în textul de incriminare rezultă, aşadar, că traficul de influenţă nu este altceva decât o vânzare sau o speculare a influenţei pe care făptuitorul o are sau lasă să creadă că o are asupra unui funcţionar. Deci, în cazul traficului de influenţă, făptuitorul nu face altceva decât să uzeze de influenţa sa reală sau pretinsă asupra unui funcţionar, influenţă pe care o vinde unei persoane în perspectiva unei intervenţii în favoarea acesteia la acel funcţionar, pentru a-l determina să facă sau să nu facă un anumit act de serviciu, în interesul său.

Etimologia expresiei trafic de influenţă provine din sintagma venditore di fumo, utilizată de doctrina italiană pentru a-l desemna pe traficantul de influenţă.

Așadar, fostul lider PNL, Bogdan Olteanu, fost preşedinte al Camerei Deputaţilor și fost viceguvernator al BNR, a cerut mită de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu un milion de euro pentru a-l „unge” pe Liviu Mihaiu în funcţia de guvernator al Deltei Dunării. Pentru fapta sa de trafic de influență, Bogdan Olteanu a fost condamnat la o pedeapsă de 5 ani de închisoare.