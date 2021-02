Ce job are Victor Ponta în prezent, după înfrângerea de la alegerile parlamentare din 2020

Victor Ponta, preşedintele ProRomânia, a declarat la începutul lunii februarie, că, după ce a dat de înţeles că ia o pauză de la politică, a decis să lucreze în străinătate.

Ce job are Victor Ponta, după înfrângerea de la alegerile parlamentare de anul trecut

Mai exact, Victor Ponta a declarat la TVR că nu s-a născut politician și că, în prezent, lucrează în afara țării. Cu toate acestea, potrivit Adevărul, el nu a precizat cu ce se ocupă, dar a subliniat că are venituri mai mari faţă de perioada în care era parlamentar.

„Nu m-am născut politician, nu intenţionez să mor politician. Lucrez în afara ţării. Muncesc în viaţa privată şi îmi e bine. Am venituri ceva mai mari faţă de perioada în care eram parlamentar. (…) Sunt mulţi oameni care mi-au spus, de-a lungul timpului: Hai să lucrezi cu noi! Nu am voie, sunt parlamentar, sunt în incompatibilitate. Acum mi-au zis că am voie”, a afirmat Victor Ponta.

Mesajul lui Victor Ponta după înfrângerea de la alegerile parlamentare din 2020

Amintim că. Victor Ponta a declarat, după înfrângerea de la alegerile parlamentare din 2020, că „acum este timpul pentru familie, pentru prieteni adevărați, noi proiecte și noi provocări”.

„Multumesc din suflet tuturor celor care mi-au fost alaturi in acest proiect

Acum este timpul pentru familie, pentru prieteni adevarati, noi proiecte si noi provocari !

NEVER GIVE UP !”, a scris Victor Ponta, președintele Pro România, pe Facebook.

Care a fost primul job al lui Victor Ponta

Victor Ponta a dezvăluit că primul său loc de muncă a fost într-un fast-food, de unde a și rămas cu pasiune bugeri.

Acesta a mai afirmat că, spre deosebire de alți oameni care au lucrat în fast food-uri și care nu mai pot să mănânce burgeri, el ar mânca tot timpul.

”În 1990, am lucrat la un fast food la Paris. Evident că, fiind emigrant, nu aveam voie să lucrez în față, la casă. Și am lucrat în spate și pe lângă faptul că am rămas cu pasiunea pentru burgeri, n-a murit după 30 de ani, am învățat și cum se fac.

Foarte mulți care au lucrat în fast food nu mai pot să mănânce burgeri. Eu dimpotrivă! Dacă mi-ar da voie autoritatea supremă culinară din casă, aș mânca în fiecare zi. Din fericire, nu-mi dă voie”, a spus Victor Ponta, la Digi 24 Tv, citat de Capital.