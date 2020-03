O țară întreagă îl cunoaște pe Sergiu Ion Ciobotariu – poate nu neapărat după nume, cât pentru faptul că, în plină carantină, a înfruntat restricțiile aduse de COVID-19 și a plecat pe cal, în Iași, pentru a-și vizita soția la spital, care tocmai îi adusese pe lume un al treilea copil.

Povestea lui a impresionat pe toată lumea, chiar și pe polițiști, care au considerat probabil că amendarea bărbatului ar fi în litera legii, dar nu și în spiritul ei, motiv pentru care l-au lăsat să plece doar cu un avertisment.

„M-a oprit poliția pe stradă. Nu mi-a dat niciunul nicio amendă, că i-am spus că sunt necăjit, nu am nicio posibilitate, nu am bani de taxi”, spunea Sergiu Ion Ciobotariu, după incident.

Bărbatul, atât de atașat de familia sa, are o situație financiară precară, lucru pe care chiar el l-a recunoscut în discuția cu autoritățile. Astfel, reporterii BZI vor merge, sâmbătă, să-i ducă primele donații și promit să deschidă un cont pe numele său, pentru ca toți cei care doresc să-l ajute să o poată face.

„Am vrut să plec cu tramvaiul la nevasta mea, la spital, și nu mi-au dat voie că mi-au spus că nu are nimeni voie să umble cu tramvaiul din cauza coronavirusului. Am vrut să plec cu bicicleta, dar nu mi-au dat voie (n.r. – să trec) la pod. Am luat calul și m-am dus la nevasta mea la spital. I-am dat ce aveam de dat, mâncare, ce i-am mai dus eu acolo, și m-am întors înapoi”, mai spunea „călărețul din Iași”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.