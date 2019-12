Administrația Penitenciarelor anunță că deținuții primesc, de Crăciun, meniu de sărbătoare.

78 de deținuți au primit permisiunea să meargă de Crăciun acasă. Nu și Liviu Dragnea. Acesta va primi din partea ANP friptură, sarmale și cozonac marți, 25 decembrie.

Pe lângă hrana deosebită, deținuții vor avea și un program deosebit.

„Având în vedere preocuparea constantă a administrațiilor locurilor de deținere pentru promovarea unui climat carceral cât mai apropiat de cel anterior privării de libertate, la nivelul tuturor unităţilor penitenciare se derulează proiecte de activitate specifice Sărbătorilor de iarnă. Acestea includ: activități artistico-plastice, moral-religioase, de menținere a legăturii cu familia și comunitatea, caritabile și de voluntariat”, se arată într-un comunicat al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

