Ce părere are Klaus Iohannis despre scenariul testării în masă, modelul Slovaciei și când ar putea fi aplicat

Slovacia a apelat la strategia de testare în masă pentru combaterea pandemiei de COVID-19, cu excepția copiilor și mici excepții. Întrebat în cadul conferinței de presă dacă este cazul ca România să procedeze astfel, Klaus Iohannis a declarat că momentan, nu este cazul.

„Să vedem cum funcționează măsura. Dacă se dovedește că măsura este oportună și realizabilă, atunci cu siguranță putem să discutăm și cu experții noștri, să vedem ce părere au. Deocamdată, OMS nu recomandă testările în masă, ci testările țintite", a declarat Klaus Iohannis.

