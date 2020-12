Ce pedeapsă riscă mecanicul care ar fi condus metroul fiind în stare de ebrietate. Poliția Capitalei, precizări în direct pe B1 TV (VIDEO)

Mecanicul unui metrou este anchetat, după ce ar fi condus garnitura de tren fiind în stare de ebrietate. Ciprian Romanescu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei, a precizat că a fost întocmit un dosar penal, iar „polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de părăsire a postului și prezența la serviciu sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, infracțiune pentru care „Codul penal prevede o pedeapsă de la 2, la 7 ani cu închisoarea”.

