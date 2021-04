Ce poți să pațești dacă nu porți masca pe stradă în 2021

Masca de protecție este obligatorie în toate spațiile publice, astfel cei care încalcă această regulă pot fi amendați.

Amenda pentru nepurtarea măștii de protecţie în spaţiile publice este între 500 şi 2.500 lei.

Ce spune Ludovic Orban despre parlamentarii care nu poartă mască de protecție

”Vom pune la dispoziția Poliției orice fel de element care să-i ajute să aplice legea și în cazul parlamentarilor care nu respectă regulile.

Din punctul meu de vedere, Poliția trebuie să-i amendeze în primul rând pe cei care dețin funcții de responsabilitate, în statul român, și care nu respectă regulile”, a declarat Ludovic Orban, într-o conferință de presă în care a vorbit și despre revenirea treptată la normalitate începând din luna iunie, precum și despre introducerea certificatului verde de vaccinare.

Întrebat dacă va avea acces Poliția la camerele de supraveghere din Parlament astfel încât să poată aplica amenzi, Ludovic Orban a răspuns: ”Sunt convins că vor aplica legea și în Parlament. Se va aplica legea și la nivelul Parlamentului. Când am condus eu ședințele nu am sesizat parlamentari care nu poartă mască. Cine nu poartă mască va suporta consecințele legii. Acum nu există o prevedere regulamentară, ne gândim la posibilitatea introducerii unei prevederi regulamentare”.

Recent, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și cel al Muncii, Raluca Turcan, au fost surprinși fără mască de protecție în spațiul public.

”Eram într-o încăpere de vreo 20 de ori mai mare decât cea în care suntem aici. Când mi-am scos masca eram singur, eram într-o videoconferință. Când a venit cineva către mine și mi-a atras atenția, mi-am pus masca. Fără îndoială am făcut o greșeală, fără îndoială dacă voi fi amendat, și probabil voi fi amendat, o să plătesc amenda. Mesajul e cât se poate de clar: trebuie purtată masca așa cum noi toți o purtăm acum, în interior, și asta pentru siguranța tuturor”, a declarat Vlad Voiculescu.

"Am solicitat să fiu amendată. Consider că este corect, chiar dacă au fost doar câteva momente şi în tot restul timpului, am respectat regulile. A fost o neatenţie, pentru care îmi pare rău, nicidecum nu a fost o sfidare sau nepăsare", a transmis, la rândul său, Raluca Turcan.