Ce program vor avea magazinele din Capitală în perioada Paștelui: Precizările prefectului Alin Stoica (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, spune că reprezentanții magazinelor și-ar dori o schimbare a programului în perioada sărbătorilor pascale, atunci când este de așteptat să se producă aglomerări la cumpărături. ”Ne-au solicitat, am preluat solicitarea dumnealor, o transmitem mai departe către Guvern”, a spus Stoica.

”Trebuie să ne uităm în perspectiva Paștelui, când s-ar putea să fie o aglomerare suplimentară. Ne-au atras atenție retailerii că după Florii, cu o săptămână înainte de Paște, este foarte posibil să existe aglomerări pentru că, știm foarte bine, în mod normal există aglomerări”, a declarat prefectul, care a făcut precizări și în legătură cu numărul de clienți care vor avea acces în perioada următoare ăn magazine și despre limitarea numărului de coșuri de cumpărături.

Întrebat dacă în perioada sărbătorilor pascale există posibilitatea să se schimbe programul magazinelor, Stoica a răspuns: ”Am primit propunerea din partea tuturor ca începând cu data de 25, cu weekendul de Florii, să ne gândim, Guvernul să se gândească la o altă măsură, adică la mărirea programului. Ne-au solicitat, am preluat solicitarea dumnealor, o transmitem mai departe către Guvern.

De asemenea, întrebat dacă va exista un număr limitat de credincioși în bisericile din Capitală de Paștele ortodox, Alin Stoica a precizat: ”Referitor la sărbătorile de Paște, în general, vom discuta după ce vom ajunge la o concluzie împreună cu clerul. Nu voi declara nimic în legătură cu lucrul ăsta, până când nu vom ajunge la o concluzie împreună cu ei. Ceea ce ne dorim este să ne petrecem cu toții sărbătorile de Paști în condiții de siguranță, să luăm Lumină și avem niște sărbători liniștite”.

