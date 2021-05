Actorul Ion Dichiseanu a murit la vârsta de 87 de ani, în după amiaza de joi, la Spitalul Floreasca, unde era internat de câteva luni. Ion Dichiseanu avea 87 de ani, fiind un actor cu o bogată activitate teatrală şi cinematografică. S-a născut pe 20 octombrie 1933 în Adjud. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, Facultatea de Teatru din București în 1959. Este cunoscut datorită activității sale artistice în cadrul Teatrului Nottara, precum și pentru numeroasele roluri care l-au consacrat în cinematografie, teatru de televiziune și teatru radiofonic.

