Vrei să dormi bine? Iată 8 lucruri pe care să nu le faci înainte de a te culca

Faptul ca te poti odihni noaptea are o multime de beneficii, insa pentru multi oameni este o adevarata provocare sa doarma noaptea. Iar daca nu ai un somn usor si prin urmare nu te odihnesti suficient in timpul noptii iti va fi afectata nu doar sanatatea ci si relatia de cuplu.

Exista o multime de sfaturi care iti spun ce ar trebui sa faci pentru a avea un somn usor de calitate. Insa stii ce NU ar trebui sa faci pentru a te odihni noaptea? Iata cateva activitati care ti-ar putea distruge sansele de a avea un somn usor in timpul noptii.

1. Exercitiile fizice

Este adevarat ca sportul este vital pentru sanatatea ta si poate contribui la imbunatatirea calitatii somnului. Totusi, nu este recomandat sa faci exercitii fizice cu 3 ore inainte de a merge in pat. Sportul ridica temperatura corpului si in acest caz somnul vine mai greu. Cel mai bine este sa faci miscare in prima parte a zilei.

