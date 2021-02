Ce șanse are eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor să fie blocată de CCR. Augustin Zegrean: Cei care sunt acum în plată probabil o vor ataca, dar se vor împiedica de un lucru (VIDEO)

Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, a explicat miercuri seară, pe B1 TV, că nu este vorba despre o pensie specială a deputaților și senatorilor, ci despre o indemnizație pe care parlamentarii au introdus-o în 2006, când au făcut legea, și tot ei au eliminat-o astăzi, iar „indemnizațiile acestea statul le plătește când are bani, și nu le mai plătește când nu mai are bani”.

