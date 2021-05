Ce se întâmplă cu alocațiile elevilor. Anunțul Ralucăi Turcan, ministrul Muncii (VIDEO)

Majorarea alocațiilor elevilor rămâne în picioare, cel puțin pentru moment. Raluca Turcan a comentat pe marginea acestui subiect marți, 25 mai.

Mărirea alocațiilor nu este prevăzută în buget de Guvern, dar votul Parlamentului ar putea schimba planurile executivului, la 180 de grade.

„Aștept cu maxim interes votul din Parlament. Alocările financiare le cunoașteți foarte bine. Evident, dacă Parlamentul va decide, și Guvernul va trebui să se replieze", a declarat Raluca Turcan.

De asemenea, în cadrul conferinței de presă, Raluca Turcan a mai vorbit și despre opțiunea pensionării la 70 de ani și interzicerea încasării salariului și a pensiei pentru angajații la stat.

„Opțiunea (n.r. - pensionarea la 70 de ani) se aplică atât pentru sectorul public, cât și privat, însă interzicerea cumului pensiei cu salariul este valabilă doar pentru sistemul public", a mai transmis Turcan.

Varianta pensionării la 70 de ani nu este obligatorie, ci opțională. Acest lucru era posibil și până în prezent, însă noua inițiativă va elimina o bună parte a aspectelor birocratice.

