Ce se întâmplă cu autostrada Comarnic-Brașov: Anunțul ministrului Transporturilor, Lucian Bode (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a prezentat, vineri, în cadrul emisiunii ”Drumurile noastre”, stadiul lucrărilor la autostrada Comarnic-Brașov. Bode a precizat că secțiunea Predeal-Cristian este executată în proporție de 80%, iar primul tronson din Comarnic-Brașov ar putea fi dat în trafic până la finalul acestui an.

”În această săptămână am avut închisă perioada de depunere a ofertelor pentru realizarea documentației, revizuirea studiului de fezabilitate și întocmirea proiectului tehnic pentru autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov. (...) Aș vrea să spun ce am făcut noi într-un an și care sunt perspectivele ca acest proiect să se implementeze.

După ce am anulat acel parteneriat public-privat, model Vâlcov-Dăncilă, pe care nu l-am regăsit nicăieri în lumea asta, am venit cu un plan foarte clar. Astăzi, după 12 luni, suntem în următoarea situație: avem un ofertant pentru revizuirea documentației pentru că avem un studiu de fezabilitate din 2006, vechi, care trebuie revizuit și trebuie întocmit proiectul tehnic. Dacă toate condițiile legale sunt îndeplinite, vom scoate la licitație execuția acestui obiectiv.

Am scos la licitație primul tronson din Comarnic-Brașov, mă refer la varianta ocolitoare Comarnic, cei 5,2 kilometri de centură ocolitoare, în regim de autostradă va fi primul tronson executat din Comarnic-Brașov. Avem răspunsuri la clarificări, sperăm să depășim această perioadă cât mai repede și să semnăm contractul de execuție.

De asemenea, avem termen de depunere a ofertelor pentru descărcarea de la Comarnic, în luna noiembrie semnăm contractul pentru realizarea documentației pe acest obiectiv.

Secțiunea Predeal-Cristian, parte din autostrada Comarnic-Brașov, este în implementare. Am preluat-o la 7% stadiu fizic, în acest moment suntem la peste 80% realizat din cei 6,7 kilometri de autostradă, respectiv 3,7 kilometri de drum național la patru benzi, cu șanse foarte mari ca până la sfârșitul anului, dacă ne permite vremea, să dăm în trafic primul tronson din Comarnic-Brașov”, a explicat Lucian Bode.

În ceea ce privește variantele alternative avute în vedere de autorități, ministrul Transporturilor a precizat: ”Astăzi pot să spun că documentația pentru drumul județean 102I Câmpina-Valea Doftanei-Săcele este aproape finalizată. Anul viitor scoatem la licitație execuția acestui drum și vom avea astfel aproape 58 de kilometri de drum județean modernizat pentru trafic ușor, care va reprezenta o alternativă la aglomerația de pe Valea Prahovei”.

De asemenea, Bode a spus că pentru îmbunătățirea circulației pe DN1, în acest moment, sunt în derulare mai multe licitații.

”Vorbim de patru pasaje pietonale - în Comarnic, Poiana Țapului, Bușteni - , cinci pasaje rutiere – în Sinaia, Bușteni, Azuga și Predeal - și trei sensuri giratori -în Sinaia, Bușteni și Azuga”, a mai declarat Lucian Bode.

