Ce se întâmplă cu vaccinurile care nu se folosesc. Medicul Cristian Oancea a explicat cum a reușit să nu irosească nicio doză la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara

La Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara nu a fost irosit nicun vaccin până acum, iar medicul pneumoloc Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara a explicat cum a reușit să folosească fiecare doză.

Respectând schemat națională de vaccinare și prin realizarea de liste suplimentare, Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara nu a pierdut niciun vaccin anti-COVID. Mai mult decât atât, medicul Cristian Oancea a detaliat modul în care au întocmit liste suplimentare, de aștepatre cu personalul medical, ambulanțieri, medici stomatologi și farmaciști.

Ce se întâmplă dacă rămân doze nefolosite din vaccinul anti-COVID

La Timișoara au fost elaborate suplimentare, în cazul în care persoanele defa programate la vaccinare s-ar fi răzgândit. „De exemplu, pe o listă, când ai sute de oameni, unii dintre ei se pot răzgândi - mai află o veste, mai vorbesc cu un vecin, cu un prieten etc. De altfel, și alții, care nu voiau inițial, s-au răzgîndit în sens pozitiv și au spus că vor să se vaccineze. Cumva, numărul lor este tot acolo. Dacă mai sunt câteva doze care rămân - două, trei, patru, cinci - cum am făcut noi? Am făcut liste suplimentare cu alți colegi de la alte spitale, cărora le-am spus: 'Domnule, dacă ne mai rămân doze, țineți telefonul lângă voi, ca să veniți să vă vaccinăm și să nu pierdem nicio doză.' Și am luat colegi de la ambulanță, inclusiv ambulanțieri și șoferi care lucrează pe ambulanțele ce preiau pacienți COVID”, a explicat Oancea pentru Hotnews.ro.

Totodată, medicul Cristian Oancea a declarat că la Spitalul Victor Babeș din Timișoara nu s-au irozit până acum doze de vaccin. Perfromanța a fost atinsă cu ajutorul listelor suplimentare, el menționând că la fiecare listă de 300 de persoane programate, se mai realizează încă o listă de 10-15 oameni, ca în cazul în care rămân doze, ele să poată fi administrate rapid.

„Noi nu am irosit nicio doză, le-am fructificat pe toate și așa vom face și în viitor. Acum îi avem de vaccinat, spre exemplu, pe colegii de la Institutul de Boli Cardiovasculare de lângă noi, precum și pe rezidenții care au venit la Boli infecțioase și la Pneumologie. Sunt în jur de 300 de persoane, asta înseamnă maximum două zile de vaccinare la noi. Din start, noi la aceste 300 de persoane mai facem însă o listă de 10-15 persoane pentru ca, în cazul în care rămân doze, ori colegi de la alte spitale, ori din mediul privat, ori farmaciști, ori stomatologi, să nu aruncăm nicio doză și nici să nu le întoarcem înapoi, pentru că, odată ce le diluăm, acel ser rezistă 5-6 ore la temperatura camerei”, a precizat el, pentru sursa citată mai sus.