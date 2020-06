Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a vorbit luni seară despre măsurile care ar urma să fie implementate din 15 iunie în România, în contextul pandemiei de coronavirus.

Raed Arafat crede că momentan, nu se poate pune problema unei relaxări totale a măsurilor de prevenire a infecțiilor cu COVID-19. Liderul DSU crede că acest lucru ar putea fi luat în calcul doar în cazul în care va exista o scădere constantă a numărului de cazuri noi.

Raed Arafat: „Nu am ajuns în faza în care să spunem că totul este OK"

„Dacă lăsăm totul și spunem că totul se întoarce la normalitatea de dinaintea virusului, eu cred că aici comitem greșeala majoră, pe care s-ar putea să o plătim foarte serios.

Dacă cineva spune că am trecut și că totul este OK, acel cineva nu este informat. La acest moment, situația este încă sub control, mai bine decât înainte, dar nu putem să zicem că am ajuns la faza în care să spunem că totul este OK și nu mai avem răspândire, nu mai avem infectare, nu mai avem persoane care să se infecteze în comunitate, nu mai avem focare", a declarat Raed Arafat luni seara, la TVR.

Raed Arafat susține prelungirea stării de alertă cu 30 de zile



Raed Arafat a precizat că măsurile care vor intra în vigoare de la jumătatea lunii iunie vor ține cont de evoluția epidemiologică, până la finalul acestei săptămâni.

„Dacă situația nu este stabilă, unele măsuri trebuie să se prelungească. Nu putem renunța la măști, nu putem renunța la anumite măsuri încă, de restricție, care vor trebui să fie în continuare aplicate. Locurile unde vin foarte mulți în zone închise, asta nu trebuie să fie permis", a mai declarat Raed Arafat.

În opinia lui Raed Arafat, starea de alertă ar trebui să se prelungească pentru încă 30 de zile.

„Poate că este o soluție normală în situația în care nu am încheiat încă problema acestei epidemii și a acestui virus (...) Eu nu cred că încă am terminat", a declarat Raed Arafat, potrivit sursei citate.

