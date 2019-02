Domnilor, luați notițe! Ce doresc cu adevărat femeile în pat

Cand se gandesc la femei si sex barbatii devin confuzi. Pentru cei mai multi dintre urmasii lui Adam este greu sa inteleaga ce doresc femeile si, prin urmare, nu le pot satisface nevoile. Cu toate acestea femeile au doar cateva dorinte si nevoi in pat. Barbatilor le este greu sa inteleaga mai ales daca partenerele nu isi exprima in mod concret dorintele. Acesta este motivul pentru care barbatii nu stiu ce vor cu adevarat femeile in pat.

Domnilor, fiti pe faza si luati notite! Iata ce-si doresc cu adevarat femeile:

1. Femeile vor romantism

Este una dintre nevoile de baza ale femeilor. Pentru barbati sexul inseamna penetrare si placere sexuala. Pentru femei insa, sexul inseamna romantism. Modul in care barbatul face dragoste cu partenera si o face sa se simta speciala este un excitant in sine pentru ea. Femeile au nevoie de romantism si asta ar trebui sa le ofere barbatii in pat.

2. Femeile vor preludiu

Femeile doresc asta in pat. Ea nu va spune niciodata in cuvinte, insa va dori ca barbatul sa se concentreze si asupra ei, nu doar pe sex. Spre exemplu, saruta-i gatul, spatele si sanii si sigur o vei excita. Femeia vrea ca barbatul sa o mangaie, sa o sarute, sa se joace cu corpul ei si sa o faca sa se simta confortabil.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.