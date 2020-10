Ce soluții propune Nicușor Dan în contextul numărului de cazuri de COVID-19 din Capitală: Trebuie să facem o optimizare a transportului public în colaborare cu marii angajatori care să-și decaleze programul (VIDEO)

Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit joi seară, în cadrul emisiunii ”Talk B1”, despre soluțiile pe care le ia în calcul pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu coronavirus la nivelul Bucureștiului. Dan a vorbit astfel despre o colaborare între marii angajatori din Capitală care să decaleze programul angajaților și autorități, care să suplimenteze mijloacele de transport de suprafață.

”În ceea ce privește orele de vârf, că acolo este problema, în primele zile de mandat o să am o discuție cu marii angajatori pentru ca ei să-și respecte promisiunea de a decala orele de începere a activității pentru oamenii care lucrează. Este o regulă pe care, în colaborarea autorităților naționale și locale, în momentele de criză din primăvară, marii angajatori au reușit să o impună, trebuie să reușim să o impunem și în săptămânile care urmează și, în funcție de asta, bineînțeles, să reușim – metroul ține de Ministerul Transporturilor, STB-ul ține de Primăria Capitalei – să reușim să aducem suficientă cantitate de autobuze, troleibuze, tramvaie acolo unde sunt orele de vârf și acolo unde sunt circuitele cele mai aglomerate. Trebuie să facem o optimizare a transportului public în colaborare cu marii angajatori care să-și decaleze programul și să nu avem tipul ăsta de aglomerație”, a spus Nicușor Dan.

Totodată, primarul ales al Capitalei a precizat că a obsevat că cei mai mulți dintre cetățenii Bucureștiului respectă regulile de protecție sanitară instituite de autorități.

”Vreau să salut marea majoritate a bucureștenilor, eu folosesc transportul în comun, și vreau să salut marea majoritate a bucureștenilor care respectă regulile de protecție în mijloacele de transport în comun”, a mai spus Nicușor Dan.

