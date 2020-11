Ce spun medicii despre noile măsuri anti-COVID. Virgil Musta: „Cea mai importantă este purtarea măștii / Efectele se vor simți peste trei sau patru săptămâni” (VIDEO)

Noile restricții intră în vigoare începând de astăzi, 9 noiembrie. Printre acestea se numără purtarea obligatorie a măștii de protecție în toată țara, dar și restricționarea circulației pe timp de noapte.

Mulți dintre specialişti consideră că poate cea mai importantă măsură este obligativitatea purtării măştii în mod corespunzător, în toată ţara, în spaţiile deschise, indiferent de incidenţa de cazuri la mia de locuitori. Medicul Virgil Musta, seful Sectiei Boli Infectioase de la Spitalul Victor Babes din Timisoara, a oferit mai multe detalii, într-o intervenție telefonică, pentru B1 TV.

Medicul infecționist de la Timișoara este de părere că cea mai importantă dintre restricții este purtarea măștii, având în vedere faptul că ea protejează împotriva transmiterii virusului.

„Cea mai importantă este purtarea măștii, pentru că aceasta te protejează împotriva transmiterii directe a virusului. Dacă ea este purtată la orice contact între 2 persoane, șansa de a scădea numărul de cazuri crește simțitor. Avem speranța că poate, poate pandemia să nu mai fie trend ascendent și să înceapă să scadă”, a explicat medicul Virgil Musta.

Medicul a adus în discuție și portul corect al măștii de protecție, menționând faptul că din există persoane pe străzi care poartă masca de protecție sub nas.

„Foarte multă lume poartă mască, din păcate nu toată lumea este atentă la modul în care o poartă. Am văzut de multe ori masca, folosită probabil de prea multe ori ea se lărgește și cade sub bărbie, așa că acoperă gura, dar nasul este undeva afară. Poate este și o metodă de a respira mai ușor, dar important este ca atunci când te întâlnești cu cineva, să îți controlezi masca să fie pusă peste nas. Când mergi pe stradă”, a adăugat el.

Medicul Virgil Musta a confirmat faptul că efectele măsurilor care intră în vigoare începând de azi se vor vedea abia în 3-4 săptămâni, când am putea înregistra un număr mai mic al cazurilor noi, față de cel prezent.

„Efectele se vor simți peste trei săptămâni. Tot ce pot spune este că erau necesare măsurile, pentur a stopa această creștere a numărului de cazuri. Ea conduce totodată și la o creștere a formelor grave și a deceselor, iar eu cred că trebuie să fim toți responsabili în acest sens. Vom vedea cât de eficiente sunt măsurile comparativ cu ce se întâmplă și în Europa, pentru că peste tot s-au luat măsuri mai drastice legate de transmiterea virusul”, a explicat el, pentru B1 TV.

Întrebat cât ar mai putea face față sistemul medical din România, în condițiile în care eixstă o lipsă a paturiulor de ATI în țară, medicul Virgil Musta a precizat:

„Foarte puțin timp, pentru că într-adevăr, sistemul, la nivel de ATI, este complet blocat și chiar și la nivelul secțiilor de boli infecțioase lucrăm la capacitate maximă. Spitalele suport mai salvează pe moment situația”, a precizat medicul Virgil Musta, de la Timișoara.

