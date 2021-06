Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme, a declarat vineri seara pentru B1 TV, în emisiunea “Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că precipitațiile vor continua în contextul ciclonului format în Marea Neagră:

“Acesta este acum fenomenul cel mai sever asociat acestui ciclon extratropical din Marea Neagră. Este vorba de situația aceasta care tot a dominat în ultimele zile de instabilitate, care va continua și mâine iar apoi cumva lucrurile vor intra în normalitate pentru că acest ciclon încă mai rămâne în poziția respectivă. E o situație particulară ce se întâmplă acum, pentru că ciclonul este blocat deasupra Mării Negre. Este blocat din structurile de altitudine, din atmosferă. Cât mai are energie să se rotească și să producă precipitații va rămâne acolo. Va produce precipitații, probabil, din ce în ce mai puțin severe și apoi să ne așteptăm la o creștere a temperaturii pentru următoarea săptămână”, a spus Bogdan Antonescu.

Acesta a atras atenția că preocuparea autorităților pentru instituirea codului roșu este justificată:

“Este o precauție justificată, în principal pentru precipitații. Solul este destul de îmbibat cu precipitațiiele tind să se acumuleze acum chiar dacă sunt pe fondul unei perioade de secetă. Dar în special instabilitatea aceasta o să ducă spre orele după amiezii la furtuni care sunt relativ nu foarte organizate dar care sunt destul de multe. Multe dintre aceste furtuni se pot forma ca un lanț, ca un efect de tren. Mai mulți nori cu dezvoltare pe verticală care trec peste aceeași localitate și din fiecare dintre aceștia precipită. Atunci avem efecte cumulative într-un timp foarte scurt, aceste inundații rapide cum se numesc”, a mai spus Bogdan Antonescu.

De asemenea, potrivit acestuia, ciclonul subtropical are caracteristici particulare, care nu pot fi confundate cu cele ale ciclonului tropical, cunoscut pentru fenomenele sale extreme ]n SUA>

“Dacă folosim termenul de ciclon, atunci publicul are o percepție legată de viteza vântului mai degrabă, deci un fenomen care este asociat cu vânt intens, mai puțin cu precipitațiile. Dacă folosim doar termenul ciclon putem să îl confundăm cu ceea ce se întâmplă pe coasta de est a SUA. Avem ciclon tropical în acest caz.

Ciclonii extratropicali nu mai au această caracteristică tropicală, arată diferit, sunt structurile care ne dictează vremea de la altitudinile noastre. Un ciclon este o regiune cu presiune scăzută. În particular, ciclonul acesta de pe Marea Neagră nu este unul foarte adânc. Rotația nu aduce decât umiditate care alimentează mai departe furtunile”, a mai spus Bogdan Antonescu.

