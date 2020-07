Purtarea măștii de protecție în spațiile publice deschise devine o regulă impusă în tot mai multe județe ale țării, în contextul creșterii numărului cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Regula a fost impusă deja în Argeș și Dâmbovița, și există șanse mari ca ea să fie instituită în zilele următoare și în Prahova, Galați, Brașov, Vâlcea și Teleorman. Specialiștii subliniază că o astfel de măsură impusă în zonele cu transmitere comunitară a noului coronavirus este singura metodă de profilaxie și insistă asupra importanței respectării regulilor de către cetățeni.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, medicul Beatrice Mahler, manager al Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Capitală a atras atenția asupra faptului că situația epidemiologică din România ”nu este deloc bună”, iar comparațiile făcute până acum între noul coronavirus și virusul gripal nu au fost de mare ajutor.

”Eu cred că o astfel de măsură trebuie luată în focare, pentru că trebuie să ai o justificare atunci când recomazi această modalitate de purtare a măștii. Este o măsură care, până la urmă, trebuie să ducă la limitarea transmiterii infecției, pentru că, în acest moment, în anumite județe și în București avem transmitere comunitară care duce în fiecare zi la un număr crescut de cazuri pozitive. Prin urmare, cred că măsurile trebuie luate acolo unde numărul de cazuri este crescut. Eu cred că este necesară o astfel de măsură pentru că, în acest moment, este singura metodă de profilaxie. (...) Indiferent unde suntem, dacă suntem în țară sau în afară, regulile trebuie să le respectăm pentru protecția noastră, pentru că am văzut că situația nu este deloc bună. Toate comparațiile pe care le-am avut și am încercat să le facem cu virusul gripal nu ne-au ajutat”, a declarat Beatrice Mahler.

În ceea ce privește șansele descoperirii unui vaccin eficient împotriva COVID-19, atât Mangerul Institutului ”Marius Nasta”, cât și medicul Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, sunt de părere că, deși cursa pentru identificarea unui vaccin este acerbă, nu va fi pus pe piață un astfel de vaccin anti-coronavirus care să nu aibă toate avizele necesare.

"Sper să avem vaccin în farmacii cât mai repede, nu știu dacă va fi 1 ianuarie 2021. Eu cred că trebuie să avem faza trei de testare finalizată, adică testarea pe loturi mari de persoane și să avem o eficiență a vaccinului. Atunci când vorbim de vaccin, nu trebuie să fie doar finalizat, ci trebuie să fie și eficient. Ar fi foarte bine ca anul viitor să avem un vaccin. Sunt optimistă în ideea că vom avea un vaccin, mai puțin optimistă în termenul până la care îl vom avea. (...) Eu nu cred că va apărea pe piață un vaccin care nu va avea toate avizele conforme cu legislația care există în acest moment în România și care este în corelație cu legislația europeană. Siguranța noastră este mai presus de orice. Prin urmare, nu cred că va primi aviz un vaccin care toate etapele realizate conform protocolului care există acum în vigoare", a spus Beatrice Mahler.

”Cred că tot peste un an este un termen rezonabil (pentru apariția unui vaccin – n.r.). Eu mă cam îndoiesc că acest vaccin va apare în momentul în care nu are toate avizele și toate etapele finalizate. Eu cred că sunt mai mult reclame la diferite firme care introduc această temă pe piață și, în urma acestui anunț, cresc acțiunile firmelor respective”, a declarat, la rândul său, medicul Virgil Musta.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat miercuri că, în ultimele 24 de ore, au fost depistate cu coronavirus încă 1.182 de persoane, iar 30 pacienți cu COVID-19 au murit. Astfel, bilanțul epidemiei a ajuns la 458.235 de infectări și 2.269 decese. În secțiile de Terapie Intensivă sunt internați în acest moment 377de oameni, un nou record în țara noastră.

Autoritățile mai anunță că 26.446 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.870 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.154.228 de teste Covid-19. Dintre acestea 22.049 au fost efectuate în ultimele 24 de ore.

