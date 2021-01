Ce spune medicul care era de gardă când a izbucnit incendiul de la Matei Balș: ''Ardea și patul, ardea și tubulatura deja''

Medicul infecționist Cătălin Apostolescu, purtător de cuvânt al Institutului ”Matei Balș”, și care era de gardă la parterul Pavilionului 5, a vorbit la Antena 3 despre incendiul de la Mei Balș în urma căruia au decedat 5 oameni.

„Sistemele de alarmă au pornit imediat. Doar fumul împiedica vizibilitatatea, curentul l-am oprit în minutele următoare, imediat. La început nu a fost nicio explozie, s-a mai auzit o bubuitură mai târziu, după 3-4 minute. Erau unii pacienți care încercau să iasă, evident că i-am ajutat și am încercat să deschid și alte ferestre, dar a fost imposibil pentru că ele se deschid numai dinăuntru și geamurile sunt termopan. Am încercat să intru pe altă parte în clădire, dar nu am putut din cauza fumului”, a spus medicul, la Antena 3.

„Graba a fost foarte mare, să scoatem cât mai repede cât mai mulți pacienți. A fost o bubuitură destul de înfundată, nu a fost foarte mare. Fără undă de șoc, a fost numai zgomot”, mai spune el.

„A fost un strigăt de ajutor, acel prim strigăt pe care probabil că l-am auzit și eu. Erau deja în alt salon, se apucaseră de alt pacient. L-a văzut arzând, a încercat să pună o pătură pe el să îl stingă și în același timp a oprit sursa de oxigen la acel pacient. Nu a putut să avanseze și să oprească și la celălalt din cauza flăcărilor”, a precizat Apostolescu.

„Ardea mai mult, ardea și patul, ardea și tubulatura deja”, a mai povestit doctorul la Antena 3.

Întrebat dacă atunci când s-a deschis ușa focul s-a intensificat și a ieșit și pe hol, Cătălin Apostolescu a răspuns: „Da, din nefericire”.

Cinci pacienți au murit într-un incendiu izbucnit la spitalul ”Matei Balș” din București

Un incendiu a izbucnit, vineri dimineață, la o clădire a Spitalului ”Matei Balș” din Capitală, în care erau tratați pacienți cu coronavirus. Cinci pacienți au decedat. Zeci de bolnavi au fost transferați la alte unități medicale din București.

Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

Fiica unei paciente internate cu COVID-19 la spitalul ”Matei Balș”, a susținut, pentru B1 TV, că în saloane nu erau condiții potrivite pentru pacienți și că, săptămâna trecută, cu acordul medicilor, i-a adus mamei sale o aerotermă, căci era foarte frig. În schimb, Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că în ultima săptămână nu au fost probleme cu căldura.

Audierile cadrelor medicale au început deja. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a transmis că vineri dimineață s-au întregistrat 10 apeluri la 112, care anunţau incendiul de la Institutul ”Matei Balş”. Primul telefon a fost dat la ora 05:04, iar apeluri au curs mai mult de o oră.