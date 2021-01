Ce spune ministrul Sănătății despre problemele de funcționare ale platformei de programare la vaccinare: ”Sunt multe încă de recuperat. Este regretabil” (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a avut o primă reacție, vineri seară, cu privire la faptul că platforma de programare la vaccinare nu a funcționat în primele ore de la începtul celei de-a doua etape a campaniei naționale de imunizare.

”Sunt multe încă de recuperat în legătură cu felul în care funcționează platforma în momentul ăsta. Știu că sunt câteva zile și nopți de când colegii de la STS lucrează continuu pentru a adapta și pentru a pregăti această platformă. Este regretabil că în acest moment nu funcționează optim, dar se lucrează ca lucrurile să meargă din nou așa cum se cuvine”, a spus Vlad Voiculescu.

