Șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a reacționat într-o intervenție în direct pentru B1 TV, după ce Comisia Europeană a anunțat miercuri că România este vizată de 4 noi proceduri de infringement pe subiecte ce țin de mediu. Octavian Berceanu a precizat că procedurile erau predictibile și pot conduce la amenzi foarte mari.

„Erau predictibile și munca noastră și a celorlalte instituții, dar în mod special a Ministerului Mediului este de a restrânge posibilitatea de a avea infringement și ceea ce face Garda de Mediu este de a-și folosi prerogativele, respecticv măsuri, amenzi, suspendări de activitate și tot ce înseamnă pericol față de mediu, cu măsuri ca să scoatem posibilitatea de infringement din calcule. Asta înseamnă măsuri, măsuri pe care le luăm împreună cu Capitala de exemplu. Cel mai bun exemplu este poluarea aerului.

Vorbim despre amenzi destul de mari, usturătoare. Pentru un infringement pentru calitatea aerului se poate da o penalitate de câteva milioane de euro la care se adaugă și o amendă de câteva milioane de euro, de care se dau și penalități de câteva zeci de mii de euro pe zi.

Întrebat despre măsurile pe care autoritățile le-au luat, șeful Gărzii de Mediu a oferit excemplu măsurile pentru diminuarea poluării aerului:

„Am reușit cumva prin stoparea acestor arderi ilegale să reducem mult poluarea și să creștem calitatea aerului . Dacă acum doi ani, aveam depășiri ale valorilor maxime admise de până la 12 ori, în această primăvară am scăzut la depășiri de 2,3 sau 2,5 valorile maxime admise. E o diferență enormă pe care am reușit să o obținem.

Ce putem să facem mai departe? Putem să ne uităm la trafic, să ne uităm la șantiere și avem echipe care merg pe șantiere și impun măsuri. Pe de altă parte mai avem și alte lucruri, transportul deșeurilor prin București , mă refer în mod special la cele din demolări și construcții.

În 2019-2020 când au fost făcute măsurătorile pentru București și s-au luat decizii de infringenment sau de exercițiu al poluării, șantierele au transoportat prin București cantități destul de importante de deșeuri, pământ și praf din construcții neacoperite, asta a însemnat praf de două degete pe străzi, fără ca străzile să fie spălate”, a explicat Octavian Berceanu.

