Ce spune soțul tinerei infectate cu noua tulpină de coronavirus: A fost o simplă răceală şi atât

Șotul pacientei de 27 de ani, confirmată cu noua tulpină COVID din Marea Britanie, a spus, la Antena 3, că aceasta este într-o stare bună, iar simptomele pe care le-a avut au fost similare unei răceli.

Ministerul Sănătăţii a anunţat că o tânără de 27 de ani din Giurgiu a fost infectată cu noua tulpină COVID din Marea Britanie, fiind primul caz din România.

Soţul acesteia spune că a fost „o simplă răceală şi atât”.

„Toata familia este bine, nu avem nicun fel de probleme cu starea de sănătate. A fost o simpla răceala și atât. O banală răceală! Nu a avut gust, nu a avut miros”, spune acesta, pentru Antena 3.

„Am fost până în Crăciun la cumparaturi, în supermarket…Sărbătorile le-am făcut acasă și de Crăciun, și de Revelion. Nu am ieșit din țară, se poate verifica! Eu nu sunt bolnav și nici copilul cel mare, nu am avut niciun simptom și am ieșit negativi. Trăim toți într-o casă”, mai spune soțul femeii.

„Soția, mama, tatăl meu și cineva care lucrează la noi. Așteptăm să vină acasă, să ne repetăm testele, să vedem. De duminica trecută suntem toți în izolare. Pozitiv a ieșit și tata, și omul care lucreaza la noi, nici măcar un simptom nu au avut, să fie infundat, răcit. Eu de ce nu am luat și copilul cel mare?”

„Ne-au sunat și cei de la DSP, cei de la Poliție ne-au verificat. Noi nu dorim să răspândim boala”, subliniază acesta.



Noua tulpină de Covid-19 a ajuns și în România

Ministerul Sănătății a confirmat depistarea noii tulpini de coronavirus în România, în urmă cu câteva zile. A fost vorba despre o tânără în vârstă de 27 ani, în stare clinică foarte bună, care se află în izolare la domiciliu, supravegheată de medicul de familie conform metodologiei în vigoare.Aşa arată oraşul care a stat în adâncuri vreme de 90 ani. Apele s-au retras, iar ceva şocant a ieşit de-acolo

"Una dintre tulpinile SARS-CoV-2 secvențiate în perioada 5-8 ianuarie 2021 la INBI „Matei Balș” se incadrează în varianta cu transmisibilitate crescută B.1.1.7 descrisă in Marea Britanie. În perioada următoare va continua supravegherea prin epidemiologie moleculară a cazurilor suspecte.

Pacienta în vârstă de 27 ani este în stare clinică foarte bună, se află în izolare la domiciliu, supravegheată de medicul de familie conform metodologiei în vigoare.

Având în vedere contagiozitatea mai mare a acestei tulpini, în paralel cu Campania națională de vaccinare, măsurile de protecție rămân la fel de importante: purtarea corectă a măștii de protecție, evitarea aglomerațiilor, distanțarea socială și igiena mâinilor.

Doar astfel salvăm vieți și ne putem proteja", anunța Ministerul Sănătății.