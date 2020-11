Ce spune un politician externat din Spitalul din Piatra Neamț cu 5 ore înainte de incendiu. Socrul său a decedat în urma tragediei

Sorin Cazan, președintele Mișcării Populare Roman, trece prin clipe grele după ce socrul său a decedat în incendiul de la Piatra Neamț, potrivit adevărul.ro.

Acesta a fost internat din data de 3 noiembrie, fiind externat cu câteva ore ca incendiul să se producă, în jurul orei 14.00, după ce rezultatul testului a fost negativ.

Socrul său, Mihai Militaru, în vârstă de 80 de ani, a râmas internat, la etajul al treilea.

Politicianul susține că în jurul orei 22.00 a primit un mesaj de la directorul spitalului, Lucian Micu, că printre victime este și socrul său.

„L-am întrebat ce vrea să spună şi mi-a zis că se află pe lista persoanelor decedate”, a precizat Sorin Cazan.

„Sincer să fiu nu ştiu când a fost mutat în salonul de opt persoane, toate moarte în incendiu. Nu ştiu motivul pentru care a fost transferat, pentru că nu am vorbit cu el decât la telefon. Când am discutat ultima oară mi-a spus că respiră greu şi că e conectat la aparatul de oxigen. Nu ştiu de ce a fost transferat în alt salon, la etajul II şi am convingerea că, dacă ar fi rămas în rezerva de la etajul III, acum ar fi trăit“, a declarat pentru Monitorul de Neamţ Sorin Cazan.

Acesta a mai spus că nu știe dacă va da spitalul în judecată, dar că familia va lua o decizie.

”Înţeleg că poţi intra în spital cu o boală, e drept destul de gravă, dar mi se pare cumplit să mori ars ca un şobolan, în urma unei explozii. Este de neînţeles pentru mine tot ceea ce s-a întâmplat“, a mai spus acesta.

Sorin Cazan crede că s-a infectat de la mama sa, care a fost şi ea internată, mai întâi la Spitalul Roman, iar apoi la Spitalul Judeţean.

Acest apartament a fost abandonat. Când au deschis ușa, după 70 de ani, au găsit ceva CUTREMURĂTOR