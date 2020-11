Ce spune un voluntar al vaccinului anti-Covid Pfizer. ''Chiar nu am avut efecte secundare. Încerc să-i conving pe toți oamenii sceptici că nu este atât de periculos''

Carolina Gems, în vârstă de 31 de ani din Berlin, este una dintre persoanele care iau parte la studiile clinice pentru vaccinul anti-COVID realizat de Pfizer şi BioNTech, care se spune că ar avea o eficienţă de 90%.

Tânăra susține că nu a avut efecte secundare.

Ce spune despre vaccinul Pfizer

„Chiar nu am avut efecte secundare. Doar cele normale pe care le știți dintr-un vaccin antigripal, așa că am fost foarte obosită pentru o seară și am avut o temperatură cu un grad mai mare decât în mod normal”, a spus tânăra pentru Deutsche Welle, potrivit Libertatea.

Caroline Gems a mai mărturisit că se simte bine și că respectă toate măsurile impuse de pandemie.

''Mă comport ca și cum nu l-aș fi făcut. Port o mască de față tot timpul, păstrez distanța, mă spăl pe mâini, dar sunt fericită că există o lumină la capătul tunelului.'', mai mărturisește tânăra.

Studenta mai spune că nu a fost îngrijorată atunci când a particpiat la studiu.

„Nu eram deloc îngrijorată. În Germania avem Institutul de Sănătate Publică Paul Ehrlich și comisii de etică și atâtea instituții care observă fiecare studiu. Nu am auzit niciodată despre ceva care merge prost acolo”.Soțul i-a murit la scurt timp după nuntă. Când s-a uitat la poze, văduva a descoperit un detaliu tulburător. A fost prea târziu

''Încerc să-i conving pe toți oamenii sceptici că nu este atât de periculos și că este bine să se vaccineze.'', spune aceasta.

Anunţul că vaccinul anti-COVID de la Pfizer şi BioNTech este eficient în proporție de 90% a fost făcut luni.

Specialiștii au analizat până acum situația în cazul a 94 de infectări apărute în rândul celor 44.000 de persoane care au luat parte la faza a treia de testare a vaccinului.

De asemenea, Comisia Europeană a semnat un contract pentru achiziţionarea a până la 300 de milioane de doze din vaccinul dezvoltat de Pfizer şi BioNTech.

Potrivit CNN, vaccinul Pfizer trebuie ar trebui păstrat la aproximativ minus 75 de grade Celsius, cu aproximativ 50 de grade mai rece decât orice vaccin utilizat în prezent în Statele Unite.