Ce spunea managerul Spitalului Județean Piatra Neamț în 11 noiembrie. Lucian Micu: Sperăm să obținem avizul DSU pentru recompartimentarea ATI cât mai repede / Dorim și extinderea prizelor de oxigen

Lucian Micu, managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, declara în 11 noiembrie că se lucrează „la o recompartimentare” a secției ATI din cadrul unității sanitare, context în care preciza că speră ca avizul din partea DSU Neamț să vină „cât mai repede”, dar și că se dorește „extinderea prizelor de oxigen”.

„Lucrăm cu personalul tehnic din cadrul spitalului la o recompartimentare a ATI din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, pentru a regândi și a găsi o soluție pentru mărirea numărului de paturi. La sfârșitul acestei săptămâni sperăm să fie operațional și ulterior să depunem documentația pentru avizarea circuitelor la Direcția de Sănătate Publică Neamț, de unde sperăm să obținem avizul cât mai repede, reușind să câștigăm în acest mod patru paturi ATI dedicate pacienților pozitivi. De asemenea, în paralel, dorim și extinderea prizelor de oxigen și odată cu relocarea ATI de la etajul 3 vom încerca într-o primă etapă la secția de Ortopedie să mai montăm prize pentru oxigen, după care vom interveni la secția de Urologie și la ORL, astfel încât să creștem și numărul de prize de oxigen, oxigenul fiind unul dintre medicamentele de bază pentru tratarea de coronavirus”, a declarat Lucian Micu, la o conferință de presă din 11 noiembrie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.