Ce susține teoria conspirației QAnon și cum a ajuns atât de populară la nivel mondial

FOTO: Financial Times

O nouă teorie a conspirației apărută în perioada pandemiei de COVID-19, cunoscută sub numele de „QAnon”, a acuzat infectarea cu noul coronavirus a președintelui american, Donald Trump, văzând-o ca pe o șaradă pentru a recupera terenul electoral în fața candidatului Partidului Democrat, Joe Biden, care este favorit în sondaje.

Ce susține teoria conspirației QAnon

Teoria a apărut imediat după ce șeful statului american a anunțat că el și soția sa Melania sunt infectați cu noul coronavirus.

Pe aplicația de socializare Parler, unde susținătorii QAnon s-au adunat după ce au fost expulzați de pe alte platforme, au apărut numeroase speculații cu privire la acest incident.

Printre scenariile teoriei se numără ideea potrivit căreia pandemia este o farsă menită să distragă atenția opiniei publice de la un cerc de pedofili alcătuit din lideri democrați și vedete de la Hollywood, dar și că infectarea lui Trump este o acoperire pentru arestarea lui Hillary Clinton.

Teoria se bazează în jurul ideilor că Q, un funcționar guvernamental de rang înalt, are autorizație de acces Q și postează informații clasificate online pentru a dezvălui eforturile ascunse al lui Donald Trump.

Interpretarea mesajului prezidențial ar fi fost următoarea: după ce a confirmat rezultatul pozitiv al testului, Trump a scris pe Twitter: „Vom trece prin asta ÎMPREUNĂ (TOGETHER)!” Dar se pare că adepții QAnon au citit acest lucru ca: „SĂ O LUĂM” (TO GET HER – n.r. pe Hillary Clinton).

Practic, totul ar fi o conspirație care implică membri ai „statului paralel " și elite globale care ar fi implicate într-o retea extinsă de trafic internațional de minori.

Acest „Q” ar fi început să posteze mesaje pe 28 octombrie 2017, acestea fiind reunite sub titlul ”Calm Before the Storm,” făcând referire la declarația făcută de Trump în timpul unei întâlniri cu lideri militari, când a spus: ”Liniștea dinaintea furtunii”. Adepții teoriei au interpretat „furtuna” drept referire la o serie de democrați importanți, inclusiv Hillary Clinton și președintele Barack Obama, care urmau să fie arestați și trimiși la închisoarea din Guantanamo Bay în „ziua răfuielii.”

Alte teorii ale conspirației derivate din QAnon

Alți susținători ai stângii, membri ai Partidului Democrat și chiar vedete de la Hollywood cred că președintele „și-a falsificat” diagnosticul pentru a nu mai lua parte la cele două dezbateri rămase cu Joe Biden, după ce ar fi pierdut în fața contracandidatului său la prima răfuială publică (spun sondajele.

„Sincer, când un om minte atât de mult, mă înșel când îmi imaginez un alt strigăt fals pentru o surpriză din octombrie? Că Trump pretinde un test pozitiv, se va prezenta ca asimptomatic sau se va pretinde vindecat cu înălbitor, apoi va respinge COVID din nou ca o farsă democratică? Mă înșel, nu?” a scris pe Twitter scenaristul David Simon, un critic al președintelui american.

Alți critici au amintit alte antecedente ale președintelui de a promova falsuri, inclusiv conspirația „birther” a lui Obama (potrivit căreia fostul președinte nu a fost născut în America, deci nu avea dreptul legal să ia parte la cursa pentru Casa Albă).

O altă teorie susține că președintele minte în legătură cu diagnosticul, pentru ca apoi să se laude că a învins boala. Cei care susțin această teorie se referă la faptul că președintele a minimalizat pandemia luni de zile și, de asemenea, la faptul că el are doar simptome ușoare.