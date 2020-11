Ce trebuie să facă bolnavii de COVID aflați în izolare la domiciliu. Medicul Adrian Marinescu: ''Cred că au nevoie de o evaluare făcută în primă fază la medicul de familie''

Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Matei Balș, a vorbit despre ce ar trebui să facă bolnavii de Covid-19 care se află în izolare la domiciliu.

Medicul a precizat într-un interviu, pentru Pro Tv, că ar trebui să păstreze legătura cu medicul de familie.

„Cred că au nevoie de o evaluare făcută în primă fază la medicul de familie, sau orice medic cu care va lua o legătură, poate să fie și telefonic. Important e ca acel medic să-l orienteze și să realizăm dacă persoana respectivă are factori de risc, are vârstă avansată, și atunci trebuie să ajungă mai repede la spital, sau dimpotrivă, dacă situațiile acestea nu sunt, va putea să fie monitorizat de medicul de familie, dar atenție, monitorizare înseamnă că în perioada de două săptămâni, cât stă în izolare, ține legătura cu medicul de familie, dacă apar unele complicații, chiar dacă la acel care în urma evaluării reieșea că nu are factori de risc, să poată să intervină și să ajungă la spital (…) Sfatul meu e să avem acasă un pulsoximetru, știu că s-a vorbit foarte des, alături de termometru, și să măsurăm saturația de oxigen, este foarte important pentru că în general nu ne vom da seama dacă avem o lipsă de aer suficient de repede, deci e mult mai bine să vedem saturația de oxigen, pentru că altfel s-ar putea să ne păcălim, să nu realizăm că avem o saturație mică și să ajungem prea târziu la spital”, a spus Adrian Marinescu.

Ce spune medicul Adrian Marinescu despre sărbătorile de iarnă

„Nu cred că ar trebui să ne temem, vom fi îngrijorați, bineînțeles, până la urmă avem o experiență bogată în aceste luni, însă vor fi niște sărbători care vor fi în suflet, dar făcute cu multă prudență, și vom face sărbătorile cu familia restrânsă, pentru că există un risc clar de transmitere dacă ne referim la cunoscuți și chiar cei din familia extinsă.”, a spus acesta pentru Pro Tv.

Medicul avertizează că virusul se transmite mai ușor acum

„Este o veste bună și una mai puțin bună. Vestea bună este că nu sunt dovezi că e mai agresiv virusul la acest moment și că ar da mai multe forme severe, vestea mai puțin bună este că se transmite mai ușor decât în primul val, ceea ce explică de ce peste tot la nivelul mapamondului sunt mai multe cazuri. Dacă se transmite ușor, chiar la un procent relativ mic de forme severe, se va vedea la nivelul spitalelor”, a adăugat medicul Adrian Marinescu.

Câte cazuri au fost raportate în ultimele 24 de ore

În România, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 130 de noi decese, 4.207 de persoane infectate cu COVID, în timp ce la ATI sunt internaţi 1.160 de pacienți.