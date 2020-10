Ce trebuie să facă o persoană când are simptome de COVID-19. Ministrul Nelu Tătaru a explicat procedura pas cu pas, în direct pe B1 TV (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății a explicat pas cu pas, joi seară, cum trebuie să procedeze o persoană în momentul în care prezintă o simptomatologie similară cu cea specifică bolii infecțioase COVID-19, pentru a vedea dacă este pozitivă sau nu și pentru a acționa în consecință.

