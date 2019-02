Nasul este elementul central al fetei si joaca un rol crucial in „armonie faciala” si in ceea ce priveste aspectul fetei in ansamblu. Un nas cu o dimensiune sau o forma disproportionata poate avea un impact deosebit asupra increderii in propria persoana. Indiferent daca va confruntati cu probleme de respiratie sau pur si simplu sunteti nemultumiti de aspectul nasului dvs., solutia este una singura: rinoplastia.

Rinoplastia, cunoscuta si ca operatia de corectie a nasului, permite persoanelor sa isi imbunatateasca aspectul facial si sa corecteze defectele structurale ale nasului. Este o procedura complicata si, ca atare, ar trebui sa va informati suficient inainte de a apela la un chirurg. Altfel spus, alegerea chirurgului plastician potrivit este cel mai important lucru pentru ca interventia sa fie una de succes. Iata ce trebuie sa stiti despre rinoplastie!

1.Una dintre cele mai populare interventii estetice

Potrivit unui raport al Societatii Internationale a Chirurgilor Plasticieni (ISAPS), Romania a depasit la numarul de proceduri de chirurgie plastica tari precum Marea Britanie, Rusia, Argentina, China si Thailanda. Rinoplastia este una dintre cele mai frecvente interventii, dupa cele de marire a sanilor si liposuctie. In 2013, in tara noastra s-au realizat 3.346 de interventii de corectii a nasului.

Mai trebuie sa stiti ca primele rinoplastii au fost facute in Egiptul Antic si in India Antica, iar principiile acestei operatii le-a trasat renumitul chirurg indian Susruta, parintele chirurgiei plastice si reparatorii.

2. Corectii care se pot face prin rinoplastie

In cazul in care persoana respectiva prezinta si o deviatie de sept, atunci aceasta interventie se poate asocia si cu o septoplastie. Corectiile care se pot face prin rinoplastie sunt:

*Redimensionarea nasului si armonizarea cu structura fetei: Medicul va remodela nasul in asa fel incat fizionomia sa fie bine proportionata.

*Remodelarea nasului si corectarea profilului nazal: Pentru situatiile in care profilul nazal are anumite deformari, rinoplastia este singura solutie de corectie.

*Refacerea simetriei nazale: Simetria nazala este extrem de importanta pentru fizionomie si doar prin rinoplastie poate fi refacuta.

*Reparatia deviatiilor nazale: Deviatia de sept este un diagnostic ce determina o multime de persoane sa recurga la rinoseptoplastie.

*Reducerea sau eliminarea sforaitului: Si acest inconvenient poate fi eleminat in cadrul rinoseptoplastiei.

3.Cum alegi chirurgul potrivit

Primul pas este sa va faceti o programare la un chirurg plastician specializat in rinoplastie. Obtinerea a cel putin doua opinii din partea unor medici diferiti este o modalitate foarte buna de a deveni constienti de cat de bun este plasticianul la care v-ati orientat initial si care sunt solutiile pentru problema dvs. Exista numeroase motive pentru a efectua rinoplastia. Prin urmare, este foarte important sa discutati in detaliu aceste aspecte in timpul consultarii.

De asemenea, este important sa stiti ca chirurgul dvs. va poate fi alaturi daca apar complicatii sau aveti nevoie de interventii chirurgicale suplimentare. Intrebati despre modul in care se ocupa de aceste situatii. Daca aveti sentimentul ca nu veti primi asistenta in cazul unor complicatii, medicul respectiv poate ca nu este potrivit pentru dvs.