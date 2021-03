Cea mai bătrână persoană din Capitală, vaccinată cu rapelul împotriva COVID-19. Femeia are 104 ani și n-a avut nicio reacție adversă la prima doză (VIDEO)

Cea mai bătrână personă din Capitală, o doamnă în vârstă de 104 ani a mers duminică dimineață să se vaccineze împotriva COVID-19 în Centrul de Vaccinare de la Palatul Național Copiilor, din sectorul 4. Femeia a făcut azi rapelul. Ea a mărturisit că nu a avut reacții adverse după prima doză.

Bătrâna nu are mari probleme de sănătate, ci doar mici probleme de vedere. Chiar dacă se deplasează singură, ea a venit însoțită de o rudă. Considerată un exemplu, doamna a primit o diplomă și un buchet de flori.

