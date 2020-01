Iarna în toată regula în ţara. Staţia meteo din Întorsura Buzăului a înregistrat minus 21,6 grade Celsius, cea mai scăzută temperatură din această iarnă.

În anii anteriori, în zona Întorsurii Buzăului s-au înregistrat temperaturi şi mai scăzute: pe 8 ianuarie 2015 au fost minus 34,6 grade Celsius.

”Aceasta valoare, chiar dacă ne impresionează având în vedere vremea foarte caldă de care ne-am bucurat în această iarnă, e departe de ce s-ar putea realiza la noi în țara și nu doar în zonele depresionare. A fost consemnată într-adevăr cea mai rece dimineață din această iarnă pentru multe dintre localitățile țării”, a declarat meteorologul ANM Teodora Cumpănașu.

