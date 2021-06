Cea mai lungă zi din an. Psihologul Lorena Diaconescu, pe B1 TV, despre cum ne influențează solstițiul de vară: „Soarele are efect terapeutic” (VIDEO)

Cea mai lungă zi din anul 2021 are loc chiar astăzi, 21 iunie, și marchează debutul verii astronomice. Altfel spus, ziua se va întinde pe 15 ore și 32 de minute, în timp ce noaptea va dura doar 8 ore și 28 de minute. La Știrile B1 TV prezentate de Andreea Moraru, psihologul Lorena Diaconescu a explicat în cel fel ne influențează solstițiul de vară.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.