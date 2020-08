Ceasuri furate din casa fiului lui Niculae Bădălău, găsite în urma unor percheziții în județul Giurgiu. Principalul suspect ar fi chiar șoferul lui Bădălău Jr. (VIDEO)

Polițiștii fac joi dimineață patru percheziții în județul Giurgiu, în dosarul deschis după furtul din casa fiului social-democratului Nicolae Bădălau, care a avut loc în luna iunie. Până acum au fost găsite trei ceasuri furate, dar nu și suma de bani sustrasă, informează B1 TV.

Deocamdată, patru persoane sunt cercetate în acest caz, prejudiciul estimat fiind de 80.000 de euro. Principalul suspect ar fi chiar șoferul lui Gabriel Bădălău.

Casa lui Bădălău Jr. a fost spartă în seara de 18 iunie 2020. Hoții ar fi profitat de ploaia torențială pentru a intra în locuință și nu ar fi lăsat amprente. Ei ar fi sustras 15 ceasuri, din care două din aur, și suma de 30.000 de euro. Camerele de supraveghere instalate în locuință nu funcționau.

Și casa lui Niculae Bădălău a fost spartă, în noiembrie 2018.

